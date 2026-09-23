Juegos Suramericanos: los neuquinos Wanda Arca y Matías Contreras lograron la medalla de bronce

Arca y Contreras volvieron a dejar en lo más alto a la provincia del Neuquén en la competencia sudamericana. Foto: Archivo.

La delegación argentina sumó una nueva medalla en los Juegos Suramericanos 2026. En Rosario, la neuquina Wanda Arca fue una de las protagonistas de esta nueva presea para la albiceleste.

En la categoría equipos de recurvo femenino, la arquera de 30 años se colgó la medalla de bronce. La actividad de la disciplina comenzó a las 9:45 con los cuartos de final, donde Argentina se midió a Panamá y lo derrotó cómodamente por 3-0.

Luego, llegaron las semifinales ante Brasil, donde el conjunto albiceleste cayó por 3-1. De esta manera, disputó el duelo por medalla de bronce contra Perú y fue victoria por 3-1 para subirse al podio.

En esta modalidad, cada equipo tiene un minuto para ejecutar los seis tiros correspondientes por set, en los cuales cada arquera realiza dos de ellos. Se suman los puntos y el ganador de tres sets gana el duelo. La oriunda de Neuquén Capital integró el equipo junto a la santafesina Alma Pueyo y la bonaerense María Giudice.

En diálogo con TyC Sports, Arca mostró su alegría: «Estamos muy contentas. El equipo es bastante nuevo. Orgullosas y ansiosas de lograr más cosas con este equipo«. Luego, remarcó la importancia de esta medalla: «Significa que todo el esfuerzo que hicimos hasta acá dio sus frutos y va a seguir dándolos».

También contó qué siente al estar disputando los Juegos de local: «Me ayudó a enfocarme más y no me generó presión«. Para cerrar, se tomó el tiempo de dedicarle unas palabras al acompañamiento por parte de la provincia: «Quiero agradecer el apoyo de la provincia del Neuquén y de la Secretaría de Deportes».

Esteban Silva, otro representante neuquino en tiro con arco, disputó los cruces por equipos en la categoría de recurvo. Compartió junto a Matías Noriega y Damián Jajarabilla pero se quedaron afuera de la pelea de medallas tras caer en cuartos de final ante Venezuela por 3-0.

Ambos neuquinos disputarán mañana la eliminación directa de individual recurvo. Silva jugará los 16avos de final a las 15:15 ante el peruano Diego Fernández y Arca se enfrentará desde las 09:15 a María Giudice, su compañera de equipo.

Matías Contreras fue bronce en canotaje slalom

Casi en simultaneo, Matías Contreras se quedó con la medalla de bronce en canotaje slalom en el inicio de su participación en los Juegos Suramericanos. En la categoría KX Kayak Cross Time, el neuquino finalizó en la tercera posición con un tiempo de 37.14. Desde las 14:20, volverá a competir a K1 Parallel Slalom en la clasificación

De esta forma, la provincia del Neuquén llegó a cuatro medallas: en la primera semana, Benjamín Gader, con una brillante actuación y oro incluido en los 5.000 metros por eliminación de patín carrera; y Manuel Turone, bronce en BMX freestyle.