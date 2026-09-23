Vuelve Semilla: la cocina tendrá su espacio en la Feria del Libro de Cipolletti

Semilla nació para juntar alrededor de una mesa lo que el Alto Valle tenía para contar: los productos de la chacra, las manos de quienes los cultivan y la creatividad de quienes los llevan al plato. Once años y 39 ediciones después, el festival creado por la cocinera roquense Gabriela Martínez vuelve a tender ese puente, esta vez en un escenario diferente: la Feria del Libro de Cipolletti.

Semilla en la Feria del Libro de Cipolletti: cuándo y dónde

La propuesta se realizará el 17 de octubre en el predio del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), con entrada libre y gratuita. Habrá clases de cocina y encuentros con Jorgelina Esper y Rosi Medel, embajadoras neuquinas; Gachi Caffa, ganadora de la Empanada Mundial; Gustavo Rapretti, de Puerto Madryn; y Juan Ferrara, de Buenos Aires. Entre las actividades más convocantes estará además una entrevista abierta con Paulina Cocina, una de las principales comunicadoras gastronómicas del país.

Gabriela Martínez convirtió a Semilla en un punto de encuentro entre cocineros, productores y público del Alto Valle.

Para Gabriela Martínez, cocinera de General Roca y creadora de Semilla, la incorporación a una feria dedicada a los libros tiene un sentido. “La cocina también es cultura. Que Semilla pueda ser parte de la Feria del Libro es una manera de encontrarnos desde otro lugar, de compartir nuestra identidad, nuestros productos y todo lo que pasa en la gastronomía de nuestra región”, explicó.

La cocina como una forma de contar

Semilla nació en 2015 y ya suma 39 ediciones. A lo largo de ese recorrido reunió a productores, cocineros, artesanos y público alrededor de los alimentos y la identidad gastronómica de Río Negro y Neuquén.

Martínez sostiene que detrás de cada receta también hay una historia. “Cuando cocinamos contamos historias: están nuestra familia, nuestros productos, nuestro territorio y nuestras costumbres. Y hay algo que para mí es fundamental: la cocina es un acto de amor”, señaló.

Semilla reúne en cada edición a cocineros, productores y familias alrededor de los sabores de la región.

“Cocinar para otro, sentarnos y compartir una charla, compartir una historia, todo eso también es cultura”, agregó. Y apeló a una frase de Fito Páez para resumirlo: “Un plato de ravioles es cultura”.

Esa idea explica también la diversidad de protagonistas que tendrá el encuentro: cocineros de la región compartirán espacio con referentes llegados desde otros puntos del país y con una figura como Paulina Cocina, cuya trayectoria está vinculada especialmente a la comunicación gastronómica y las plataformas digitales.

“Hay una palabra fundamental que nos representa mucho: Semilla es un puente. Un puente entre los cocineros, los productores, las distintas generaciones, las miradas, la gente y el público”, afirmó Martínez.

La presencia de visitantes de otros lugares tiene además otro propósito: mostrar lo que se produce y se cocina en la Patagonia. “Siempre tuve con Semilla ese fin de poder visibilizar nuestros productos, nuestros cocineros y todo lo que tenemos”, explicó.

Después de más de una década de recorrido, Martínez pone el acento en lo que se fue construyendo. “Después de tantos años y 39 ediciones, lo más lindo es mirar todo lo que fuimos construyendo alrededor de la cocina de nuestra región. Hay muchísimos talentos, mucha identidad y muchas historias para contar”, sostuvo.

Semilla llegará a la Feria del Libro con una propuesta en la que Paulina Cocina suma convocatoria a un escenario compartido con productores, cocineros patagónicos y referentes nacionales para contar, cocinando, las historias de un territorio.