Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: confirmaron cómo evoluciona y qué pasará con su internación

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 23 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el viernes pasado por un cuadro respiratorio. La actualización llevó tranquilidad sobre su evolución, aunque los médicos decidieron que continúe hospitalizada.

Según el comunicado firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, la conductora de 99 años “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.

La información oficial llega después de varios días de expectativa y confirma la evolución favorable que ya había sido informada por el sanatorio en el parte anterior.

Mirtha Legrand seguirá internada: qué dice el nuevo parte médico

Pese a la mejoría, los profesionales resolvieron que Mirtha permanezca internada durante los próximos días.

De acuerdo con el parte difundido este miércoles, la decisión busca mantenerla bajo control y garantizarle los cuidados y la contención necesarios mientras continúa recuperándose.

Por el momento, entonces, no hay una fecha de alta confirmada.

El Mater Dei informó además que, si no se producen modificaciones en el cuadro clínico, el próximo parte médico será difundido el viernes 25 de septiembre.

La familia y los profesionales que acompañan a la conductora también agradecieron las muestras de afecto y los mensajes recibidos durante los últimos días.

Cómo fueron los últimos días de Mirtha Legrand

La conductora había ingresado nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta por una internación anterior.

En esta segunda hospitalización, el sanatorio informó inicialmente que presentaba “un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería bajo estudios, tratamiento y controles médicos.

Durante las últimas horas también se conocieron algunos detalles sobre su recuperación. Desde su entorno señalaron que realiza kinesiología dos veces por día, puede permanecer sentada y mira televisión, mientras continúa con el tratamiento.

Qué pasará con La noche de Mirtha

La internación también modificó la programación de El Trece. Mientras Mirtha continúa recuperándose, Juana Viale seguirá al frente de La noche de Mirtha.

El canal confirmó que la nieta de la conductora continuará reemplazándola hasta que Mirtha se encuentre en condiciones de regresar a la televisión.

Por ahora, la prioridad seguirá puesta en su recuperación. El dato central del nuevo parte es alentador: Mirtha mejora día a día, aunque los médicos consideran necesario mantenerla internada y bajo supervisión al menos durante los próximos días.