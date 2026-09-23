L-Gante, afuera de MasterChef Celebrity: Wanda Nara rompió el silencio y reveló cómo quedó su relación

L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena. A pocos meses del estreno de MasterChef Celebrity, el cantante finalmente no formará parte del reality de Telefe, una decisión que generó diferentes versiones y hasta provocó la reacción de su padre, Miguel Ángel Prosi.

Ahora fue Wanda Nara, conductora del programa, quien habló sobre lo ocurrido y reveló cómo quedó su relación con Elián Valenzuela después de su salida.

En diálogo con PrimiciasYa, durante la presentación del ciclo a la prensa, Wanda aseguró que continúa en contacto con L-Gante y que incluso conversó personalmente con él después de que se conociera su baja.

Qué dijo Wanda Nara sobre la salida de L-Gante de MasterChef

La relación entre ambos despertaba especial expectativa ante la posibilidad de volver a verlos juntos en televisión después del vínculo sentimental que mantuvieron.

Sin embargo, L-Gante quedó afuera de la competencia antes del estreno. Tras conocerse la noticia, el músico evitó profundizar públicamente sobre los motivos y respondió ante las distintas versiones que circularon: “Afirmen lo que quieran”.

Wanda, en cambio, dejó en claro que el vínculo personal entre ellos no quedó roto por lo sucedido. Según contó a PrimiciasYa, siguen comunicándose y ella le expresó su postura sobre la situación.

La salida también provocó una fuerte reacción de Miguel Ángel Prosi, padre del cantante, quien cuestionó públicamente al reality y habló sobre Wanda.

L-Gante también enfrenta una nueva causa judicial

La situación profesional coincide con otro frente abierto para el artista. L-Gante es investigado por una denuncia por presuntas amenazas coactivas agravadas por el uso de armas, presentada por una mujer que ocupa una propiedad vinculada con la familia del músico en General Rodríguez.

De acuerdo con la denuncia a la que accedió Infobae, la mujer sostuvo que fue amenazada para que abandonara la vivienda que alquila. Estas acusaciones forman parte de una investigación judicial y no implican por sí mismas una determinación de culpabilidad.

En el marco del expediente también se realizó un allanamiento en una propiedad del cantante y se dispuso una restricción de acercamiento y cese de hostigamiento respecto de los denunciantes.

Según informó Ciudad Magazine la semana pasada, hasta ese momento no se había solicitado una nueva medida de detención contra L-Gante por esta investigación.

Así, mientras continúa la causa judicial, la inesperada salida de MasterChef Celebrity volvió a poner al referente de la cumbia 420 en el centro de las noticias.