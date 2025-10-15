Bariloche a la Carta: El Plato de Oro fue para «Cordillera secreta» del chef Aníbal Ramírez

La 12ª edición de Bariloche a la Carta (BALC) llegó a su fin, reafirmando el posicionamiento de la ciudad cordillerana como una destino activo, también, fuera de la temporada central. Del 6 al 13 de octubre, la ciudad se transformó en un gran escenario gastronómico, donde alrededor de 85 restaurantes y bares ofrecieron menús especiales y participaron 65.000 personas de las distintas actividades.

En cuanto al certamen BALC 2025, volvió a ser uno de los momentos más esperados del evento. Con 20.000 votos registrados, el público eligió los mejores platos del Circuito Gastronómico, premiando creatividad, uso de materia prima rionegrina y calidad de las producciones locales. Es así que el Plato de Oro fue para el Hotel Sheraton Bariloche por “Cordillera Secreta”, una propuesta que combina cordero, morillas y langostinos acompañado de una nube de ciprés, cous cous tostado, panacota de queso azul y un fondo oscuro de cacao.

“¡Feliz! Ayer (martes) me levanté con la noticia de que habíamos ganado el Plato de Oro. Tenía mucha fé desde el momento que dibujé el plato. Lo miraba plasmado en la hoja y me decía ‘este plato tiene aspiraciones a ganar’”, comentó el Chef Ejecutivo Aníbal Ramírez, del Sheraton Bariloche.



“Desde la base traté de poner en el plato el mensaje de unir toda la provincia. Utilicé cordero de la zona del Limay, langostinos del Golfo San Matías, morillas de un pequeño productor de El Bolsón, cous cous tostado, panacota de queso azul apenas ahumada, un fondo de cordero con un toque de cacao, chocolate barilochense. Brotes, lechuga de mineros, una planta anual que está presente en la cordillera, que tiene muchos beneficios y pocos saben que es comestible. Esa hoja le da un toque de bosque al plato”, agregó el chef orgulloso de su creación.

La semana fue intensa y con mucho trabajo de parte del Aníbal y su equipo. “Toda la semana ofrecimos el menú ganador. Muchos huéspedes del hotel lo probaron como gente de afuera y tuvo buena repercusión, muy buenos comentarios. El viernes 10 tuvimos el Pop Up con un menú de 8 pasos con Martín Altamirano, un chef cordobés que trajo sus productos y técnicas. Fue una experiencia increíble y contento de haber compartido con él”, dijo Ramírez.

Martín Altamirano y Aníbal Ramírez.



Para la demostración de este evento, Aníbal consiguió miel de panal que se produce en Catriel y gracias al Centro Atómico, el nitrógeno líquido. “Hicimos una pavlova con una pastelera de lavanda con un couliz de frutilla y wasabi. En la mesa hicimos helado con el nitrógeno, algo que pocos han tenido la oportunidad de ver. Era crema de vainilla puesta en un sifón, que pusimos en el nitrógeno líquido. Esto formó un helado por fuera y por dentro quedó cremoso. El comensal mordía la bocha y salía un aire al que se lo conoce como ‘aire de dragón'», explicó el chef.

En la feria la locura gastronómica siguió. “Estuvimos todo el sábado con un stand del Sheraton con 2 opciones: bao de hongos de pino con trucha curada, pickles de encurtidos, alioli de palta y un pan brioche relleno con cuello de cordero braseado, tomates asados, rúcula y crema de queso azul. Tuvimos bastante éxito. Eran las 20 y teníamos todo vendido así que cerramos. Habíamos llevado 600 porciones. Era la primera vez que estábamos como Sheraton y yo como la cara visible. Terminamos súper agotados, pero felices”, resaltó.



“Ya hoy pienso en el próximo BALC. El ganar no significa que te quedás ahí, al menos yo lo pienso así. Sigo ideando recetas, diseños, probando para llegar con algo nuevo y poder sorprender”, agregó Aníbal.

Esta es la semana en la que los cocineros demuestran su arte gastronómico, una sana competencia por así decirlo, donde todos aprenden de todos. “Empecé a pensar en el próximo evento, que producto autóctono de la zona usar ya que me considero un defensor de la gastronomía rionegrina. Esto es todo prueba y error hasta dar con el sabor exacto. Es un ejercicio sano que uno hace como cocinero”.

El plato ganador se degustó durante la semana del Bariloche a la Carta, pero el chef Aníbal anticipó que tiene muchas ganas de ponerlo como plato principal para cuando renueven la carta en noviembre.

Los ganadores del BALC 2025



● Plato de Oro: Hotel Sheraton Bariloche por “Cordillera Secreta”, una propuesta que combina cordero, morillas y langostinos acompañado de una nube de ciprés, cous cous tostado, panacota de queso azul y un fondo oscuro de cacao.

● Mejor Entrada: KM1 Restó con un original alfajor de foie de cordero entre galletas de hongos y cacao amargo, acompañado por hierbas adobadas en aceite de pino.



● Mejor Postre: Gran Hotel Panamericano con su pavlova de frutos rojos.



● Mejor Plato de Cervecería: Wesley Tap Garden por su fainá con textura de hongos (paté de hongos de pino, gírgolas en escabeche y una mezcla salteada de gírgolas, pino y portobellos salteados) y lactonesa de romero.



● Premio Menú Río Negro: 1875 Polo Club House, por destacar ingredientes locales como trucha, cordero, frambuesa, aceite de merkén, vinagre de sauco y chocolates.



● Mejor Plato de Feria Gastronómica: AUITA, con su “Cubanito de Nori”, una original fusión de trucha, palta, yuzu y filadelfia.