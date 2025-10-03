Bariloche a la Carta: el chef Pablo Buzzo sugiere agendar con tiempo asistencia a eventos y clases

“Como festival, BALC es una bomba. Junto al Festival del Chef Patagónico de Villa Pehuenia Moquehue, estos dos megaeventos marcan el corazón de la gastronomía de nuestro sur argentino. Acá emergen las novedades, tendencias y proyectos que potencian la cocina regional”.

Esta es la valoración de Pablo Buzzo, chef regional que tiene muchísimos años de trabajo en Bariloche y otras ciudades de Río Negro y Neuquén en su haber. “Vengo a BALC desde su segunda edición; ahora vamos por la edición 12. Tenía amigos acá en Bariloche como Ariel Pérez, Federico Fontán y la China Müller, entre otros, y ellos fueron algunos de los que me recibieron de modo increíble en este festival. De ahí en más soy como de la casa”, comenta quien lidera Cervecería Patagonia, ubicada en el circuito chico de esta ciudad cordillerana.

La Feria en el Centro Cívico se podrá visitar desde el viernes próximo hasta el domingo 12 octubre.

La importancia de los pop ups, para no perdérselos

“Que haya pop ups (intervenciones culinarias muy puntual y ocasional en un lugar) con cocineros y cocineras que vienen de todas partes del país es algo extraordinario tanto para la gente local, turistas, visitantes y foodies que ven en BALC la oportunidad de probar nuevos platos y productos”, agrega. “En los pop ups la gente encuentra menús increíbles que no los va a encontrar en otra parte porque son originales y pensados para esta única ocasión”, acota.

“La propuesta nuestra, puntualmente, tiene mucho que ver con la cerveza, obviamente, enfocada en el producto local y regional. Los platos serán ágiles y encontraremos en ellos pickles, encurtidos, humus de garbanzos orgánicos, truchas, papines, mostaza y vinagres de cercanía”, adelanta Buzzo.

¿Un consejo para quienes vengan a Bariloche a BALC? “Que se bajen el calendario de la semana de barilochealacarta.com. Es importante saber en qué restaurante cocina cada quién para sacar las reservas con tiempo y ver las charlas y clases que habrá en la feria, lugar donde se pueden hacer compras de productos que por ahí son difíciles de encontrar en nuestros lugares de residencia”, aconseja.

Los cocineros convocados por BALC

Bariloche vuelve a transformarse en un imán para quienes buscan vivir experiencias gastronómicas únicas. “Ojalá todos puedan venir a esta ciudad”, comenta finalmente Buzzo quien comparte la lista de chefs invitados de todo el país que formarán parte de la movida de Balc.



● Alejandro Feraud (ALO´S Bistró, Buenos Aires – The World’s 50 Best)

● Cons Cerezo (Quimera Bistró, Mendoza – recomendado Guía Michelin 2024 y 2025)

● Pablo Buzzo (Cervecería Patagonia, Bariloche y San Martín de los Andes)

● Gastón Trama (Ruda, Mendoza)

● Eudes Assis (Taioba, San Pablo, Brasil)

● Gisela Medina (Cocineros del Iberá, Corrientes)

● Martin Altamirano (La Torgnole, Córdoba)

● Edgar Kuda (Yuzu Izakaya, Buenos Aires)

● Ramiro Ferreri (Hotel Catedral)

El itinerario es amplio y tentador: clases magistrales, cenas pop-up exclusivas con menús irrepetibles, degustaciones de vinos, cervezas y sidras locales, y actividades para toda la familia, incluyendo propuestas para niños y opciones para celíacos, vegetarianos y veganos.