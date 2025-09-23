Bariloche a la Carta: por qué hay que ir a este evento, según la bartender Maru Ávila

Bariloche a la Carta es un evento que espero con mucho entusiasmo porque siempre representa una oportunidad para compartir con colegas, productores, y con todo el publico que nos visita. Para mí es un espacio muy importante, no solo para la gastronomía de nuestra provincia sino también para la de todo el país.

Este año voy a estar presente en varias instancias. En la feria participaré con el stand de Punto Río Negro, acercando la coctelería y los productos locales a todos los visitantes, con una propuesta 100% rionegrina junto a Juan Izaguirre. También voy a dar una charla junto a Rookie Brewing y Centinela Gin, en una hermosa fusión de productores. Y, por último, tengo el honor de acompañar a Ramiro Ferreri, un bartender de gran trayectoria, en un evento en el Hotel Catedral. En todos los casos, lo que más disfruto es poder mostrar las bebidas e insumos de nuestra provincia.

Mi recomendación para quienes visiten BALC es que aprovechen la oportunidad para conocer lugares nuevos, porque hay opciones para todos los gustos. Si van a la feria, no se pierdan el paseo de los productores, que siempre sorprende. Y algo clave: estar atentos a las redes y a la web de BALC, donde se anuncia todo lo que va a suceder.