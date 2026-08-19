Bodegas en Senillosa: Viñedos artesanales y vinos de Neuquén

El enoturismo consolida a Senillosa como puerta de entrada a los sabores y paisajes de la Patagonia con propuestas que combinan la excelencia de los vinos neuquinos, la gastronomía regional y experiencias inmersivas entre viñedos.

Las bodegas Puerta Oeste, Impasse y Fincas del Limay (prestadores turísticos habilitados) se encuentran en un proceso de consolidar sus propuestas enoturísticas para invitar a descubrir la identidad vitivinícola de la región. Cada una, con su estilo y personalidad, aporta valor a una oferta turística que crece año tras año y posiciona a Senillosa como un destino imprescindible para quienes buscan experiencias auténticas.



Desde recorridos por viñedos y plantas de elaboración hasta degustaciones guiadas, propuestas gastronómicas de autor y eventos que fusionan vino, cultura y naturaleza, el enoturismo genera empleo, fortalece la economía regional y proyecta el nombre de la localidad más allá de las fronteras provinciales.

Los inicios



La provincia de Neuquén, a través de políticas de desarrollo productivo, ha promovido la implantación de vid, desde hace más de 20 años. La mayor superficie implantada se realizó entre 1999 y 2002. El Programa Vitivinícola del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, acompaña a los emprendimientos con asistencia técnica, capacitación y financiamiento.



En Senillosa existen, en la actualidad, cinco elaboradores de vino y productores de uva para vinificar. La asistencia técnica alcanza a unas 8 hectáreas y bodegas para producción a escala artesanal en lo que respecta a manejo de campo, momento oportuno de cosecha, además de asesoramiento y seguimiento enológico.

Bodegas locales



Desde hace más de una década, Viviana Goldstein y Julio Penrós dieron nacimiento a su propia bodega artesanal: Puerta Oeste. Desde hace años, su producción se mantiene entre las 4 y 5 mil botellas anuales de vino, que elaboran a partir de sus propias uvas. En su establecimiento cuenta con varietales implantados de Malbec, Cabernet Franc, Torrontés Riojano, Chardonay, pero principalmente, Pinot Noir.



“Desde que nació el emprendimiento, nos llevó mucho trabajo y esfuerzo”, recuerda Viviana, a la vez que valoró que “siempre tuvimos el acompañamiento del Centro PyME-ADENEU, eso fue fundamental”. Respecto de la actividad enoturística reconoció que la fueron integrando de a poco: “Comenzamos con pequeños eventos, invitando a otros emprendedores y sumando cultura, que es lo que nos gusta, con un poco de folklore, tango y payadores como Maximiliano Salas, que es de Senillosa”.

Puerta Oeste viene de participar de la vigésima edición de la feria Caminos y Sabores, que se realiza en Capital Federal. “A Senillosa la hacemos conocer en todo el país”, sostuvo Viviana. “Caminos y Sabores deja muchos aprendizajes todos los años. La novedad en esta edición es que compartimos stand con la gente de Río Negro, trabajamos muy bien en conjunto y es una oportunidad más de mostrar lo que da la Patagonia”, relató Goldstein.



Por último, indicó que “el acompañamiento que hace el gobierno provincial para este tipo de experiencias es muy bueno y no tengo más que decir que gracias”. Quienes quieran visitar el establecimiento de Puerta Oeste pueden hacer su reserva de forma previa por Instagram (@vinospuertaoeste) o por WhatsApp al 2994041743.

Con una producción limitada, pero de calidad, Impasse es un emprendimiento que apuesta no solo a la elaboración artesanal de vinos, sino también al desarrollo de una propuesta de enoturismo. Las visitas a la bodega, por el momento se realizan los sábados de 18 a 20:30. Incluyen una visita guiada por el establecimiento, junto con cata y maridaje de vinos.



Es necesario reservar de forma previa por WhatsApp al 299 6722838. También está la posibilidad de contactarlos a través de su cuenta de Instagram (@impasse_wine). “Queremos que las personas puedan visitar el viñedo, conocer el proceso y probar los vinos en el lugar donde se originan”, explicó Rosana Jurio, creadora del emprendimiento.

Actualmente, los vinos Impasse se comercializan principalmente en Buenos Aires y en algunas vinotecas del Alto Valle.