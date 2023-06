Buñuelos como los que hacían las abuelas

Ingredientes:

– 2 huevos (110 gr)

– 150 gr de leche

– 50 gr de azúcar

– esencia de vainilla a gusto

– 220 / 250 gr de harina leudante (o harina 0000 + 2 cucharadas de té de polvo de hornear)

– pizca de sal

– opcional: ralladura del cítrico que se desee

– sembrados: dulce de membrillo, batata, pasas, cubitos chiquitos de manzana

Preparación

Mezclar la leche, los huevos, la sal, el azúcar y el sabor que se desea. Una vez integrados, agregar la harina y revolver con una espátula o cuchara hasta lograr una pasta lisa. Sino no lo van a «sembrar» (colocarles cubitos de lo que eligieron dentro) prueben con 220 gr y sino luego agregar el resto para completar a 250 gr (no más). Si pusieron 250 gr y la notan un poco densa, le podemos agregar un poco de leche.

¿Te tentaste?



Para que salgan redonditos y no queden gomosos hay que hacer fritura profunda. Yo uso una ollita chica para no usar cantidades industriales de aceite. Aceite tibio, 150° C aproximadamente, cuando se tira la pasta, debe ir al fondo y quedarse un momento (si sube inmediatamente está un poco caliente el aceite). Poner pocos así cuando crecen, van girando solos. Se los pueden ayudar igualmente, pero si giran solos, nos da la idea que la temperatura del aceite es correcta. Si cuando se cocinan toman color rápido de un lado, el aceite está caliente.

Cuando ponemos la harina a la preparación, no mezclar mucho (ahí es cuando salen gomosos). Se incorpora y listo. Si la textura no es lisa, dejar reposar un momento y luego mezclar un poco más, pero no tanto.