Canastitas veganas de cúrcuma

Ingredientes:

– 1 taza de harina integral

– 3 cdas de mix de semillas

– sal a gusto

– 1/2 cda de cúrcuma

– 2 cdas de aceite de oliva

– cantidad necesaria de agua (aprox. 1/3 taza)

– relleno: mix de verduras + queso mozzarella vegano

Preparación

En un bol mezclar la harina junto con la cúrcuma, las semillas, la sal y el aceite. Agregar de a poco el agua hasta formar una masa (no se tiene que pegar en los dedos). Pasar a la mesada, separar en bollitos, estirar tratando de formar un círculo y cubrir moldes de muffins.

Rellenar con lo que más te guste, yo usé el mix de verduras + queso vegano. Llevar a horno 180° por 15 minutos o hasta dorar.

Tips:

– La harina puede reemplazarse por la que quieras: arroz, garbanzo, almendras, 0000, etc.

– Las semillas se pueden obviar o usar las que tengas.

– Si no te gusta la cúrcuma, se puede obviar o reemplazar por otro condimento como pimentón dulce.

– De relleno usá lo que más te guste: jamón y queso, cebollas caramelizadas, capresse, etc.