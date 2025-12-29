SUSCRIBITE
Yo Como

Cheesecake express, el postre ideal para disfrutar durante la fiesta de Fin de Año

Toda la frescura y el sabor en pocos bocados. Una sugerencia exquisita de @singele.cocina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

galletitas de vainilla: 150 gr

manteca: 75 gr

queso crema: 300 gr

crema de leche: 200 gr

azúcar impalpable: 100 gr

licor de frutillas: 2 cditas.

frutillas: 150 gr

azúcar: 100 gr

arándanos: 100 gr

agua: ½ taza

Preparación

Procesar las galletitas junto con la manteca derretida. Esa es la base que pondremos en los vasos o recipientes que utilicemos.

Para la crema vamos a batir el queso junto con la crema de leche y el azúcar impalpable.

Para el coulis de frutos rojos vamos a poner en una ollita los frutos rojos junto con el azúcar y el agua. Cuando se empieza a disolver, se saca del fuego y se deja enfriar.

Ahora se suma el licor, esto le va aportar un sabor más fuerte a la frutilla. Si no se quiere que queden pedacitos de las frutas, se procesa.

Entonces vamos a poner, sobre la base de galletitas, primero la crema y al final el coulis. Dejamos enfriar en el freezer por una hora al menos antes de comer.


Temas

Fin de año

Gastronomía

Postres

Receta fácil

verano

