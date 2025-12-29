Cheesecake express, el postre ideal para disfrutar durante la fiesta de Fin de Año

Lista de Ingredientes galletitas de vainilla: 150 gr manteca: 75 gr queso crema: 300 gr crema de leche: 200 gr azúcar impalpable: 100 gr licor de frutillas: 2 cditas. frutillas: 150 gr azúcar: 100 gr arándanos: 100 gr agua: ½ taza

Preparación

Procesar las galletitas junto con la manteca derretida. Esa es la base que pondremos en los vasos o recipientes que utilicemos.

Para la crema vamos a batir el queso junto con la crema de leche y el azúcar impalpable.

Para el coulis de frutos rojos vamos a poner en una ollita los frutos rojos junto con el azúcar y el agua. Cuando se empieza a disolver, se saca del fuego y se deja enfriar.

Ahora se suma el licor, esto le va aportar un sabor más fuerte a la frutilla. Si no se quiere que queden pedacitos de las frutas, se procesa.

Entonces vamos a poner, sobre la base de galletitas, primero la crema y al final el coulis. Dejamos enfriar en el freezer por una hora al menos antes de comer.