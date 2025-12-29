Cheesecake express, el postre ideal para disfrutar durante la fiesta de Fin de Año
Toda la frescura y el sabor en pocos bocados. Una sugerencia exquisita de @singele.cocina.
Lista de Ingredientes
galletitas de vainilla: 150 gr
manteca: 75 gr
queso crema: 300 gr
crema de leche: 200 gr
azúcar impalpable: 100 gr
licor de frutillas: 2 cditas.
frutillas: 150 gr
azúcar: 100 gr
arándanos: 100 gr
agua: ½ taza
Preparación
Procesar las galletitas junto con la manteca derretida. Esa es la base que pondremos en los vasos o recipientes que utilicemos.
Para la crema vamos a batir el queso junto con la crema de leche y el azúcar impalpable.
Para el coulis de frutos rojos vamos a poner en una ollita los frutos rojos junto con el azúcar y el agua. Cuando se empieza a disolver, se saca del fuego y se deja enfriar.
Ahora se suma el licor, esto le va aportar un sabor más fuerte a la frutilla. Si no se quiere que queden pedacitos de las frutas, se procesa.
Entonces vamos a poner, sobre la base de galletitas, primero la crema y al final el coulis. Dejamos enfriar en el freezer por una hora al menos antes de comer.
