Cómo hacer tarantella de manzanas para el postre

Lista de Ingredientes huevos: 8 azúcar: 150 gr crema de leche: 200 gr pan lactal: 20 rodajas finas manteca: 200 gr manzanas verdes o rojas: 500 gr azúcar (para el caramelo): 200 gr

Preparación

1- Acaramelar la budinera.

2- Hacer un caramelo: En una ollita o sartén, a fuego medio, poner unas 3 o 4 cucharadas de azúcar. Cuando se empieza a trasformar en caramelo rubio mezclar un poco con una cuchara de madera y agregar otras 3 cucharadas, así sucesivamente hasta incorporar todo el azúcar y lograr el caramelo.

3 – Volcarlo en una budinera y moverlo para distribuir todo el caramelo en el fondo y las paredes. Mientras se enfría vamos a ir haciendo la crema de ligue. Es fácil, sólo hay que mezclar los huevos con el azúcar y la crema, sin batir.

4 – Para el armado hay que sacarle la corteza a las rebanadas de pan y untarlas con la manteca a temperatura ambiente, blanda, para no romperlas. Pelar las manzanas y cortarlas en tajadas finas.

5 – Sobre la base del molde acaramelado colocar una capa de pan con la manteca hacia abajo. Poner una capa de manzanas. Continuar alternando pan y manzanas; la última capa debe ser de pan con la manteca hacia arriba. Ahora volcar despacio el ligue. La idea es que vaya absorbiéndolo todo poco a poco.

6 – Hornearlo a 160º C (horno medio/bajo pre calentado), a baño maría, unos 90 minutos, tapado con papel aluminio para que no se haga una costra. Retirarlo, dejarlo enfriar y guardarlo en la heladera al menos 8 horas antes de desmoldarlo.