Cipolletti: La 20° Feria del Libro y la Feria Semilla se fusionan en una fiesta de sabores, letras y encuentros

Iwao Komiyama es uno de los invitados a la Feria del Libro de Cipolletti.

La Feria Gastronómica Semilla se fusiona con la 20ª Feria del Libro de Cipolletti: una celebración de sabores, letras y encuentros. El encuentro es este 14, 15 y 16 de noviembre en el Complejo Cultural Cipolletti con entrada libre y gratuita.

Semilla regresa con una edición muy especial que promete hacer vibrar los sentidos y unir historias. En vísperas de su décimo aniversario, celebra una década de sabores, historias y amistades, expandiendo este proyecto que crece y florece en cada edición. Este año, se suma en el marco de la 20ª Feria del Libro “Portales del Tiempo”, creando una experiencia única que combina dos pasiones irresistibles: el placer de la buena cocina y el encanto de la lectura.

Durante tres jornadas, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de una propuesta que celebra la identidad patagónica con sabores locales, clases magistrales, productores regionales y un ambiente lleno de cultura, aromas y música. El viernes el encuentro será de 18 a 0, mientras que sábado y domingo de 12 a 0.

Una experiencia para todos los sentidos



Habrá clases magistrales de cocina con chefs y referentes gastronómicos de la región y el país. Productores locales con propuestas artesanales. Foodtrucks, fuegos, opciones veggie y sin gluten. Tragos artesanales, jugos naturales y Beer Truck con la mejor energía patagónica.

Clases Magistrales de Cocina

Una grilla de lujo reunirá a destacados cocineros y cocineras que compartirán sus conocimientos, técnicas y pasión por los productos regionales.

SÁBADO

18 — Mauricio Couly (@mauriciocouly) y Ezequiel González (@ezemagon)

19 — Iwao Komiyama (invitado Feria del Libro) y Ezequiel González

DOMINGO

13 — Punto RIO NEGRO – Emma Leiva (@emmaleivacocina) y Hernan DG (@hernandgok)

Acción Cocinan y Tragos

16 — Escuela de Cocineros Patagónicos (@cocinerospatagónicos)

18 — Cinthia Zetone (@cinthiaalimentoconsciente)

19 — Almendra Guillier (@losretamos.alfajores) y Cintia Luján (@cintialujanc)

20 — Marce Maidana (@marcemaidana / @panaderia.graciela)

20 — Brenda Ottonelli (@brenda.ottonelli)

20 — Gabriela Martínez (@gaby_martinez72)

Además, se sumará una acción especial de cocina y coctelería promovida por Punto Río Negro Provincia, con el objetivo de difundir los productos identitarios del territorio.