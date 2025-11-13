Cipolletti: La 20° Feria del Libro y la Feria Semilla se fusionan en una fiesta de sabores, letras y encuentros
Tres días para disfrutar de varias experiencias relacionadas con la cocina en el Complejo Cultural Cipolletti con entrada libre y gratuita.
La Feria Gastronómica Semilla se fusiona con la 20ª Feria del Libro de Cipolletti: una celebración de sabores, letras y encuentros. El encuentro es este 14, 15 y 16 de noviembre en el Complejo Cultural Cipolletti con entrada libre y gratuita.
Semilla regresa con una edición muy especial que promete hacer vibrar los sentidos y unir historias. En vísperas de su décimo aniversario, celebra una década de sabores, historias y amistades, expandiendo este proyecto que crece y florece en cada edición. Este año, se suma en el marco de la 20ª Feria del Libro “Portales del Tiempo”, creando una experiencia única que combina dos pasiones irresistibles: el placer de la buena cocina y el encanto de la lectura.
Durante tres jornadas, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de una propuesta que celebra la identidad patagónica con sabores locales, clases magistrales, productores regionales y un ambiente lleno de cultura, aromas y música. El viernes el encuentro será de 18 a 0, mientras que sábado y domingo de 12 a 0.
Una experiencia para todos los sentidos
Habrá clases magistrales de cocina con chefs y referentes gastronómicos de la región y el país. Productores locales con propuestas artesanales. Foodtrucks, fuegos, opciones veggie y sin gluten. Tragos artesanales, jugos naturales y Beer Truck con la mejor energía patagónica.
Clases Magistrales de Cocina
Una grilla de lujo reunirá a destacados cocineros y cocineras que compartirán sus conocimientos, técnicas y pasión por los productos regionales.
SÁBADO
- 18 — Mauricio Couly (@mauriciocouly) y Ezequiel González (@ezemagon)
- 19 — Iwao Komiyama (invitado Feria del Libro) y Ezequiel González
DOMINGO
- 13 — Punto RIO NEGRO – Emma Leiva (@emmaleivacocina) y Hernan DG (@hernandgok)
Acción Cocinan y Tragos
- 16 — Escuela de Cocineros Patagónicos (@cocinerospatagónicos)
- 18 — Cinthia Zetone (@cinthiaalimentoconsciente)
- 19 — Almendra Guillier (@losretamos.alfajores) y Cintia Luján (@cintialujanc)
- 20 — Marce Maidana (@marcemaidana / @panaderia.graciela)
- 20 — Brenda Ottonelli (@brenda.ottonelli)
- 20 — Gabriela Martínez (@gaby_martinez72)
Además, se sumará una acción especial de cocina y coctelería promovida por Punto Río Negro Provincia, con el objetivo de difundir los productos identitarios del territorio.
Comentarios