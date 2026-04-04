Cipolletti: Producción, gastronomía y turismo en el Festival de Punto Río Negro

La ciudad de Cipolletti invita al Festival Punto Río Negro que se realizará viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Una propuesta que invita a recorrer, conocer y disfrutar la diversidad productiva de la provincia a través de la gastronomía, el turismo y la cultura.

Serán tres jornadas, donde el público podrá recorrer un espacio que reunirá a más de 40 productores y emprendedores rionegrinos, quienes exhibirán y comercializarán alimentos y productos con valor agregado que representan la identidad productiva de las distintas regiones de la provincia.

Río Negro tiene una identidad profundamente vinculada a lo que produce, y este tipo de espacios nos permite seguir consolidando ese entramado productivo, acercando a la comunidad con quienes agregan valor en cada región”. Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo.

El evento contará con una amplia agenda de actividades, entre ellas cocina en vivo, propuestas gastronómicas con productos locales, el espacio Punto Río Negro Infancias con experiencias lúdicas y educativas, y propuestas de realidad virtual para conocer la matriz productiva provincial de manera interactiva.



Además, estarán presentes la Ruta del Vino, el Mercado Punto Rio Negro (frutas, verduras, trucha y hongos frescos) espacios de coctelería en vivo, DJ’s, sorteos y distintas experiencias pensadas para toda la familia.

“Este tipo de eventos representan una oportunidad para visibilizar el trabajo de nuestros productores y seguir fortaleciendo la identidad productiva y gastronómica de la provincia, generando espacios de encuentro entre la comunidad y quienes agregan valor a todos nuestros recursos”, expresó la Subsecretaria de Promoción y Comercio Interior, Bettiana Gabilondo.

A través de esta propuesta, Punto Río Negro continúa impulsando acciones que promueven el desarrollo productivo, la identidad territorial y la generación de oportunidades para emprendedores de toda la provincia.