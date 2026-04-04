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Cipolletti: Producción, gastronomía y turismo en el Festival de Punto Río Negro

Este espacio busca fortalecer el vínculo entre producción, gastronomía, cultura y turismo, poniendo en valor el trabajo de productores y emprendedores de toda la provincia y promoviendo el consumo de productos rionegrinos.

Redacción

Por Redacción

La ciudad de Cipolletti invita al Festival Punto Río Negro que se realizará viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Una propuesta que invita a recorrer, conocer y disfrutar la diversidad productiva de la provincia a través de la gastronomía, el turismo y la cultura.

Serán tres jornadas, donde el público podrá recorrer un espacio que reunirá a más de 40 productores y emprendedores rionegrinos, quienes exhibirán y comercializarán alimentos y productos con valor agregado que representan la identidad productiva de las distintas regiones de la provincia.

Río Negro tiene una identidad profundamente vinculada a lo que produce, y este tipo de espacios nos permite seguir consolidando ese entramado productivo, acercando a la comunidad con quienes agregan valor en cada región”.

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo.

El evento contará con una amplia agenda de actividades, entre ellas cocina en vivo, propuestas gastronómicas con productos locales, el espacio Punto Río Negro Infancias con experiencias lúdicas y educativas, y propuestas de realidad virtual para conocer la matriz productiva provincial de manera interactiva.


Además, estarán presentes la Ruta del Vino, el Mercado Punto Rio Negro (frutas, verduras, trucha y hongos frescos) espacios de coctelería en vivo, DJ’s, sorteos y distintas experiencias pensadas para toda la familia.

“Este tipo de eventos representan una oportunidad para visibilizar el trabajo de nuestros productores y seguir fortaleciendo la identidad productiva y gastronómica de la provincia, generando espacios de encuentro entre la comunidad y quienes agregan valor a todos nuestros recursos”, expresó la Subsecretaria de Promoción y Comercio Interior, Bettiana Gabilondo.

A través de esta propuesta, Punto Río Negro continúa impulsando acciones que promueven el desarrollo productivo, la identidad territorial y la generación de oportunidades para emprendedores de toda la provincia.


Temas

Festival

Gastronomía

Producción

Productos artesanales

Provincia de Río Negro

Vitivinicultura

La ciudad de Cipolletti invita al Festival Punto Río Negro que se realizará viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Una propuesta que invita a recorrer, conocer y disfrutar la diversidad productiva de la provincia a través de la gastronomía, el turismo y la cultura.

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