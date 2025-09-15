SUSCRIBITE
Yo Como

Cómo hacer cheesecake versión saludable

Una receta dulce que no pasa desapercibida. La sugerencia es de @lightmeup.nutri.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

queso crema light: 1 pote grande

huevos: 3

ricota descremada: 1/2 paquete

esencia de vainilla: 1 cdita.

ralladura de limón: 1/2 unidad

endulzante líquido: 2 cdas. soperas

frutillas: 1/2 kg

agua: 1/2 taza

sobres de edulcorante: 8

Preparación

1- Separar las claras de las yemas.

2- Mezclar el queso crema, la vainilla, la ricota, las yemas y el endulzante líquido.

3- Batir las claras a punto nieve.

4- Mezclar las dos preparaciones, con movimientos envolventes y volcar en un molde con papel manteca de 24 cm de diámetro y desmontable.

5- Hornear, en horno precalentado, por 30 minutos a 175° C. Una vez lista, desmoldar y cubrir con salsa de frutillas.

Para la salsa

Picar 1/2 kg de frutillas y cocinar en una cacerolita con 1/2 taza de agua y 8 sobres de edulcorante en polvo. Una vez que esté blanda y se haya evaporado parte del agua, apagar el fuego y enfriar. Cubrir la torta y llevar a heladera por 3 horas antes de servir.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Postres

Receta fácil
Preparación

