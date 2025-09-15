Cómo hacer cheesecake versión saludable
Una receta dulce que no pasa desapercibida. La sugerencia es de @lightmeup.nutri.
Lista de Ingredientes
queso crema light: 1 pote grande
huevos: 3
ricota descremada: 1/2 paquete
esencia de vainilla: 1 cdita.
ralladura de limón: 1/2 unidad
endulzante líquido: 2 cdas. soperas
frutillas: 1/2 kg
agua: 1/2 taza
sobres de edulcorante: 8
Preparación
1- Separar las claras de las yemas.
2- Mezclar el queso crema, la vainilla, la ricota, las yemas y el endulzante líquido.
3- Batir las claras a punto nieve.
4- Mezclar las dos preparaciones, con movimientos envolventes y volcar en un molde con papel manteca de 24 cm de diámetro y desmontable.
5- Hornear, en horno precalentado, por 30 minutos a 175° C. Una vez lista, desmoldar y cubrir con salsa de frutillas.
Para la salsa
Picar 1/2 kg de frutillas y cocinar en una cacerolita con 1/2 taza de agua y 8 sobres de edulcorante en polvo. Una vez que esté blanda y se haya evaporado parte del agua, apagar el fuego y enfriar. Cubrir la torta y llevar a heladera por 3 horas antes de servir.
