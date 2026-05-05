Arsenal y Atlético Madrid definen al primer finalista de la Champions: formaciones, hora y TV

Julián Álvarez se lesionó en la ida pero se recuperó y será titular.

Este martes se conocerá el primer finalista de la UEFA Champions League. En el Emirates Stadium de Londres, Arsenal y Atlético Madrid jugarán el partido de vuelta tras igualar 1-1 en la ida, con goles de Gyokeres y Álvarez, ambos de penal.

Para este duelo, la principal novedad será la presencia de Julián Álvarez. El delantero del Colchonero sufrió un pequeño esguince hace una semana pero se recuperó y estará desde el inicio siendo la principal referencia en ataque del Cholo Simeone.

Además, Giuliano Simeone será titular luego de sufrir un golpe en la espalda en la ida y retirarse en el entretiempo. Por otro lado, Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada ocuparán un lugar en el banco de suplentes. No estarán disponibles José María Giménez, Pablo Barrios y Nico González.

Atlético Madrid buscará su cuarta final, luego de perder las tres anteriores en 1974, 2014 y 2016. Es el gran objetivo del conjunto rojiblanco, que perdió hace unas semanas la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad.

En Arsenal, Mikel Merino y Jurriën Timber no jugarán por lesión, mientras que Kai Havertz y Martin Ødegaard son duda para este encuentro decisivo. El equipo londinense quiere cerrar una temporada de ensueño, donde se encuentra líder en Premier League a tres fechas del final y está a un paso de disputar su segunda final en busca de su primera Orejona. Su único antecedente en la definición fue caída ante Barcelona en la temporada 2005/2006.

Posibles formaciones:

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice y Eberechi Eze; Bukayo Saka, Victor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Alvarez. DT: Diego Simeone

Hora: 16:00

TV: ESPN y Fox Sports

Bayern o PSG, el duelo

El próximo miércoles, Bayern Múnich y Paris Saint Germain jugarán la vuelta en el Allianz Arena, tras el partidazo que protagonizaron en la capital francesa, con triunfo del local por 5-4.

Bayern y Paris definen el último pase a la final.

De allí saldrá el último boleto a Budapest, la gran sede de la final de la Champions el próximo 30 de mayo. El equipo alemán va en busca de su séptima corona, mientras que el conjunto de Luis Enrique quiere seguir en camino al bicampeonato, luego de la consagración en la temporada pasada.