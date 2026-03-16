Cómo hacer galletas de avena con chips de chocolate en 10 minutos
@matias_alejandroal nos comparte una receta súper fácil y que rápidamente gana más adeptos.
Cómo hacer galletas de avena con chips de chocolate en 10 minutos
@matias_alejandroal nos comparte una receta súper fácil y que rápidamente gana más adeptos.
Lista de Ingredientes
avena: 125 gr
harina 0000: 80 gr
manteca / mantequilla: 100 gr
azúcar: 110 gr
azúcar rubia: 2 cdas.
huevo: 1
polvo de hornear: 1 cdita.
chips de chocolate 70% cacao: 80 gr
ralladura de naranja: 1 unidad
Preparación
1. En un bol mezclar todos los ingredientes secos: avena, harina, azúcares y polvo de hornear. Añadir la mantequilla derretida, la vainilla, ralladura de naranja y el huevo.
2. Unir todos los ingredientes, hasta formar una masa. Incorporar los chips de chocolate. Dar forma a las galletas y colocar en una placa para horno.
3. Horno pre calentado a 170º C y hornear por 12 minutos. Retirar, inmediatamente poner un extra de chocolate y de forma opcional, un toque de sal en escamas. Deja enfriar y ¡disfruta!
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