Cómo hacer galletas de avena con chips de chocolate en 10 minutos

Lista de Ingredientes avena: 125 gr harina 0000: 80 gr manteca / mantequilla: 100 gr azúcar: 110 gr azúcar rubia: 2 cdas. huevo: 1 polvo de hornear: 1 cdita. chips de chocolate 70% cacao: 80 gr ralladura de naranja: 1 unidad

Preparación

1. En un bol mezclar todos los ingredientes secos: avena, harina, azúcares y polvo de hornear. Añadir la mantequilla derretida, la vainilla, ralladura de naranja y el huevo.

2. Unir todos los ingredientes, hasta formar una masa. Incorporar los chips de chocolate. Dar forma a las galletas y colocar en una placa para horno.

3. Horno pre calentado a 170º C y hornear por 12 minutos. Retirar, inmediatamente poner un extra de chocolate y de forma opcional, un toque de sal en escamas. Deja enfriar y ¡disfruta!