50 min cronometro
Yo Como

El mejor budín de zanahoria casero: súper húmedo y fácil de hacer

Descubrí el secreto para esta elaboración, con especias justas y un glaseado de queso crema más que adictivo. La propuesta es de @cuk_it. ¡Garantizado que vas a repetir porción!

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 240 gr

aceite: 120 ml

zanahoria rallada: 300 gr

azúcar: 150 gr

huevos: 3

esencia de vainilla: 1 cda.

polvo de hornear: 2 cditas.

bicarbonato: ½ cdita.

canela: 1 cda.

jengibre en polvo: ½ cda.

nuez moscada: 1 cdita.

nueces picadas: ½ taza

PARA EL GLASEADO: --

queso crema: 200 gr

azúcar: 50 gr

esencia de vainilla: 1 cda.

Preparación

En un bol colocar los huevos, azúcar y aceite. Batir intensamente hasta disolver el azúcar. Añadir la esencia de vainilla junto con la zanahoria rallada. Batir nuevamente para incorporar.

Tamizar dentro del bol la harina, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, canela, jengibre en polvo y nuez moscada. Mezclar bien con una espátula hasta incorporar todos los ingredientes. Finalmente añadir las nueces picadas y mezclar nuevamente.

Disponer un molde de 24x12cm aceitado y con la base cubierta con papel de manteca. Verter toda la mezcla dentro y distribuir de forma pareja. Hornear a 170º C durante unos 50 minutos. Retirar del horno, desmoldar tomando el papel manteca con amabas manos y colocar sobre una rejilla para dejar enfriar.

Para el glaseado, en un bol colocar el queso crema, azúcar y esencia de vainilla. Batir intensamente hasta combinar todos los ingredientes. Una vez que el budín está frío, cubrir toda la superficie con glaseado y luego decorar con nueces picadas.


Temas

Alimentación

budines

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

Repostería

Preparación

