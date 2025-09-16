SUSCRIBITE
15 min cronometro
Cómo hacer paté de campo en casa

De fácil elaboración y un sabor único, @julianalopezmay nos propone una delicia para sumarle al pan.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

hígados de pollo: 3

huevos duros: 2

cebollas medianas: 3

aceite de oliva o manteca: c/n

cognac o whisky: ½ vaso

mostaza de Dijon​: 1 cda.

perejil picado: c/n

sal y pimienta: a gusto

manteca clarificada y salvia: c/n

Preparación

Cortar las cebollas en juliana y dorar en una sartén con un poco en aceite o manteca, luego agregar los hígados, sal pimentar y cocinar todo junto hasta que los hígados estén cocidos. Desglasar con whisky o cognac.

Retirar del fuego, agregar los huevos duros, un poco de mostaza y procesar hasta lograr una crema homogénea super suave y cremosa. Luego mezclar con perejil picado, sal y pimienta.

Colocar en una fuente que pueda ir al frío y cubrir con apenas de manteca clarificada y hojas de salvia. Esta capa la protege y le da untuosidad a la preparación.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

conservas caseras

Gastronomía
Preparación

