Cómo hacer paté de campo en casa
De fácil elaboración y un sabor único, @julianalopezmay nos propone una delicia para sumarle al pan.
Lista de Ingredientes
hígados de pollo: 3
huevos duros: 2
cebollas medianas: 3
aceite de oliva o manteca: c/n
cognac o whisky: ½ vaso
mostaza de Dijon: 1 cda.
perejil picado: c/n
sal y pimienta: a gusto
manteca clarificada y salvia: c/n
Preparación
Cortar las cebollas en juliana y dorar en una sartén con un poco en aceite o manteca, luego agregar los hígados, sal pimentar y cocinar todo junto hasta que los hígados estén cocidos. Desglasar con whisky o cognac.
Retirar del fuego, agregar los huevos duros, un poco de mostaza y procesar hasta lograr una crema homogénea super suave y cremosa. Luego mezclar con perejil picado, sal y pimienta.
Colocar en una fuente que pueda ir al frío y cubrir con apenas de manteca clarificada y hojas de salvia. Esta capa la protege y le da untuosidad a la preparación.
