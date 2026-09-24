Cómo hacer tarta de frutilla sin TACC: una receta fácil, fresca y deliciosa

La tarta de frutilla es un clásico que se puede adaptar fácilmente a una versión sin TACC, sin resignar textura ni sabor. Es una preparación sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir y perfecta para aprovechar las frutillas de temporada.

Ingredientes para la tarta de frutilla sin TACC

Para la masa

150 g de premezcla sin TACC.

70 g de manteca.

50 g de azúcar.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC.

Para el relleno

200 g de queso crema.

100 ml de crema de leche.

3 cucharadas de azúcar impalpable.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

250 g de frutillas frescas.

Para decorar

Frutillas frescas, cantidad necesaria.

Azúcar impalpable, opcional.

Cómo hacer tarta de frutilla sin TACC, paso a paso

Preparar la masa. En un recipiente colocar la premezcla sin TACC, el azúcar y el polvo de hornear. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con las manos hasta obtener una textura arenosa. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes sin amasar demasiado, hasta formar una masa homogénea. Envolver la masa y llevarla a la heladera durante unos 20 minutos. Estirar la masa y colocarla en un molde para tarta previamente enmantecado. Pinchar la superficie con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 15 a 20 minutos, hasta que la base esté ligeramente dorada. Retirar y dejar enfriar por completo. Preparar el relleno. Batir el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Incorporar la crema de leche y continuar batiendo hasta obtener una preparación firme y cremosa. Colocar la crema sobre la base ya fría y distribuirla de manera pareja. Lavar las frutillas, retirarles las hojas y cortarlas en mitades o láminas. Acomodarlas sobre la crema formando el diseño elegido. Llevar la tarta a la heladera durante al menos 1 hora antes de servir.

Un secreto para que la tarta quede perfecta

Para conseguir una base crocante, es importante dejar que se enfríe completamente antes de colocar el relleno. También se recomienda incorporar las frutillas justo antes de servir o mantener la tarta refrigerada para conservar mejor la fruta.

Como siempre que se prepara comida para personas celíacas, hay que verificar que todos los ingredientes utilizados sean libres de gluten y estén correctamente identificados con el logo oficial Sin TACC, además de evitar la contaminación cruzada durante la preparación.

Esta tarta puede prepararse también con otras frutas frescas, como duraznos, arándanos o frambuesas, para obtener distintas versiones de un postre clásico.