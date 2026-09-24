El PJ de Neuquén suspendió a José Asaad y en su lugar designó a Lucas Riquelme de Plottier

Otros tiempos. Riquelme recibió el título en la conducción del PJ de parte de José Asaad. (gentileza Lucas Riquelme)

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén resolvió este jueves suspender preventivamente y apartar de la presidencia a José Carlos Asaad, intendente de Vista Alegre, mientras avanza la investigación judicial originada en una denuncia por violencia de género.

La decisión fue adoptada por unanimidad, con la presencia de 10 consejeros y consejeras, según informó el propio partido.

El cuerpo también resolvió elevar la resolución al Tribunal de Disciplina para que intervenga de acuerdo con la Carta Orgánica del PJ y las normas partidarias. En el mismo encuentro, el Consejo designó por unanimidad a Lucas Riquelme como presidente a cargo.

Asaad pidió que se respete su derecho a defensa

El intendente de Vista Alegre y suspendido presidente del Partido Justicialista de Neuquén, José Carlos “El Turco” Asaad, presentó una nota ante el Consejo Provincial del partido en la que solicitó que se respete plenamente su derecho de defensa ante cualquier actuación que pudiera promoverse en su contra.

En la presentación, Asaad manifestó su voluntad de brindar las explicaciones correspondientes y aportar las pruebas y testimonios que sean necesarios. Al mismo tiempo, planteó que cualquier eventual actuación disciplinaria debe desarrollarse dentro de los procedimientos establecidos por la propia Carta Orgánica partidaria.

El cuerpo de conducción partidaria solicitó la intervención del Tribunal de Disciplina, el órgano previsto por el artículo 43 de la Carta Orgánica del PJ Neuquén para entender en casos individuales o colectivos vinculados con inconductas, indisciplinas o violaciones de los principios o resoluciones partidarias.

La normativa establece que el procedimiento debe garantizar el derecho de defensa y que las decisiones del Tribunal son apelables ante el Congreso Provincial.

La presentación de Asaad sostiene que cualquier decisión que adopten los órganos partidarios correspondientes debe respetar el procedimiento previsto por la Carta Orgánica y garantizar las instancias de investigación y defensa.

“Nadie está por encima de la Carta Orgánica, pero tampoco nadie está por debajo de ella”, expresó Asaad en la nota.

El intendente señaló además que aguardará que el Partido Justicialista dé el trámite institucional correspondiente a la presentación y que se respeten las garantías previstas por la normativa partidaria.

Anahí Valdez, vicepresidenta primera del PJ, explicó en una entrevista con AM Cumbre que el sector que impulsó la reunión buscaba aplicar las normas internas ante la denuncia contra Asaad. Valdez fue candidata en la lista de Asaad en la interna del PJ para la renovación de autoridades.

«Nosotros no somos jueces, no vamos a expulsar a nadie porque todavía no hay una definición de la Justicia», sostuvo Valdez. Según explicó, la decisión consiste en una licencia preventiva y no en una expulsión del partido.

¿Se modifica la estrategia para el 2027?

Durante la entrevista, Valdez sostuvo que la Carta Orgánica establece un mecanismo para estos casos y afirmó que la situación de Assad no modifica la estrategia política que el sector plantea hacia 2027.

«Si es inocente, la Justicia lo dirá y volverá a ocupar el cargo. Y si no es inocente, por supuesto no volverá nunca más a ocupar el cargo de presidente del Partido Justicialista», señaló.

«El partido no se va a quedar sin presidente. El corrimiento es natural», afirmó. Sin embargo, la resolución difundida este jueves por el Consejo Provincial establece formalmente a Lucas Riquelme como presidente a cargo.

La dirigente explicó que existen antecedentes dentro del PJ neuquino en los que, ante la salida del presidente, asumió la vicepresidencia primera. Mencionó los casos de Darío Martínez y María Elena Palladino, entre otros.

La reunión se realizó fuera de la sede

Valdez también cuestionó que los consejeros no pudieran ingresar a la sede partidaria de calle Roca, en Neuquén capital. Relató que las cerraduras habían sido cambiadas y que, pese a haber solicitado las llaves, el encuentro terminó realizándose en la vereda del local.

«Una vez más nos cambiaron las llaves de las cerraduras de las puertas y no pudimos ingresar», relató. Incluso, con tono distendido, anticipó que recurrirían nuevamente a un cerrajero para poder realizar actividades partidarias.

Según detalló, el Consejo Provincial está integrado por 19 miembros. La dirigente afirmó que los consejeros vinculados al sector de Assad no participaron de la reunión convocada para analizar su situación.

La conducción del PJ y el escenario de 2027

Valdez sostuvo que la interna partidaria que terminó con la elección de autoridades el 15 de marzo ya quedó atrás y planteó la necesidad de trabajar en conjunto. «Para mí la interna terminó el 15 de marzo y el 16 convoqué a todos a trabajar en una unidad», dijo.

En relación con el escenario nacional, Valdez fue consultada por el rol de Axel Kicillof dentro del peronismo. Señaló que el PJ es un partido «verticalista» y que las decisiones adoptadas por la mayoría son las que deben ser acompañadas por la estructura partidaria.

«Si el peronismo de la Argentina decide que tiene que ser el compañero Axel, bienvenido, vamos a estar trabajando para el compañero Axel», sostuvo. Aclaró que todavía resta tiempo para definir las candidaturas y que, como presidenta partidaria, buscará expresar las decisiones colectivas por encima de sus preferencias personales.

La dirigente cerró la entrevista con un mensaje hacia el escenario provincial. «El peronismo está de pie», afirmó, y sostuvo que el PJ neuquino trabajará para constituirse en una alternativa electoral en 2027. La investigación judicial sobre Assad continuará por una vía separada de la decisión institucional adoptada por el partido.