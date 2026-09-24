El riesgo país llegó a 578 puntos, su valor más alto en 5 meses: el Merval cayó y el dólar llegó a un nuevo máximo nominal

La plaza financiera local atravesó este jueves 24 de septiembre de 2026 una rueda de acentuada cautela y marcada aversión al riesgo por parte de los inversores. La jornada estuvo condicionada por la difusión de dos datos macronegativos emitidos por el Indec: la tasa de pobreza trepó al 32,3% en el primer semestre del año, mientras que la actividad económica reflejada en el EMAE mostró una contracción del 1,4% interanual en julio y un retroceso desestacionalizado del 2,9% frente a junio. Estos indicadores enfriaron las expectativas de una pronta recuperación y sumaron presión sobre las cotizaciones de los títulos públicos y privados.

A la debilidad del frente interno se sumó la volatilidad del escenario internacional. La amenaza de una escalada militar por parte de Irán en Medio Oriente disparó la cotización del petróleo por encima de los 106 dólares por barril, encendiendo alarmas globales sobre la inflación. En simultáneo, analistas de JPMorgan señalaron que el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos podría seguir escalando hacia máximos de más de dos décadas. Este endurecimiento de la renta fija global redujo el apetito por activos de mercados emergentes, afectando con dureza a los papeles argentinos.

En el ámbito de la gestión financiera oficial, la Secretaría de Finanzas concretó la conversión anticipada en especie de deuda dollar-linked. El Gobierno logró adjudicar un total de US$ 3.332 millones tras recibir ofertas por US$ 3.591 millones, lo que significó el rescate del 75,02% del valor nominal en circulación del título D30S6. En la licitación se adjudicaron US$ 2.419 millones en la reapertura del bono a octubre de 2026 (D30O6), USD 843 millones en la versión a noviembre de 2026 (D30N6) y USD 70 millones en el instrumento TZV28 con vencimiento en junio de 2028.

El riesgo país borró la baja que había conseguido en el 2026

Según se puede apreciar en los paneles de Rava Bursatil, el riesgo país elaborado por JP Morgan registró una suba de 12 unidades para alcanzar los 578 puntos básicos (+2,1%), fijando su registro más elevado en los últimos cinco meses. Este empeoramiento en la percepción del riesgo crediticio argentino se fundamentó en la constante sangría que sufrieron los títulos públicos en dólares, los cuales operaron mayoritariamente en terreno negativo a lo largo de toda la curva soberana.

En la plaza bajo legislación extranjera, el Global 2035 (GD35D) encabezó las caídas con un descenso del 1,4%, escoltado por el Global 2030 (GD30D) que bajó un 0,4%. Por el contrario, el tramo más largo de la curva volvió a mostrar resistencia: el Global 2046 (GD46D) cerró con una suba del 0,6%.

En el mercado de bonos bajo ley local, el Bonar 2041 (AL41D) y el Bonar 2038 (AE38D) cayeron un 1% cada uno, mientras que el Bonar 2035 (AL35D) cedió un 0,8% y el Bonar 2030 (AL30D) se replegó un 0,2%. Por su parte, el Bonar 2029 (AL29D) finalizó sin variaciones en la rueda diaria.

El Merval sigue en rojo

El mercado bursátil no logró abstraerse del pesimismo imperante y profundizó la racha vendedora. El índice S&P Merval retrocedió un 1% en pesos hasta ubicarse en las 2.939.964 unidades, al tiempo que la medición en moneda extranjera bajó un 1,9% para cerrar en 1.807 puntos. Con este resultado, la Bolsa porteña acumula un saldo negativo del 3,1% en el mes y una caída del 9,7% en dólares durante el 2026.

Al analizar el comportamiento individual de las acciones de la plaza local, el panel líder mostró el siguiente balance:

Lo que más bajó en la Bolsa porteña: las mayores pérdidas estuvieron lideradas por Telecom Argentina (TECO2) con un descenso del 3,5%, seguida por Edenor (EDN) que cayó un 2,3% y Banco Supervielle (SUPV) con un retroceso del 1,9%. Asimismo, Banco Macro (BMA) perdió un 1,7%, mientras que Pampa Energía (PAMP), BBVA (BBAR) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) cedieron un 1,6% cada una.

las mayores pérdidas estuvieron lideradas por Asimismo, Banco Macro (BMA) perdió un 1,7%, mientras que Pampa Energía (PAMP), BBVA (BBAR) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) cedieron un 1,6% cada una. Lo que más subió en la Bolsa porteña: en el acotado lote que operó en verde sobresalieron Metrogas (METR) con un avance del 1%, Cresud (CRES) que ganó un 0,7% y Central Puerto (CEPU) con una mejora del 0,6%.

La corriente vendedora se replicó en Wall Street, donde los certificados de depósitos argentinos (ADRs) cerraron con descensos generalizados:

Lo que más bajó en ADRs: en la plaza neoyorquina encabezó las mermas el certificado d e Telecom Argentina (TEO_US) con una caída del 4,1%, secundada por Edenor (EDN_US) con un 2,7% y Mercado Libre (MELI_US) que restó un 2,6%. A su vez, IRSA (IRS_US) y Pampa Energía (PAM_US) retrocedieron un 2,2% , mientras que Banco Macro (BMA_US) y Banco Supervielle (SUPV_US) cayeron un 2%.

en la plaza neoyorquina encabezó las mermas el certificado d A su vez, , mientras que Lo que más subió en ADRs: el grupo con signo positivo estuvo comandado por Globant (GLOB_US) con un alza del 1%, secundado por Ternium (TX_US) con un 0,9%, Tenaris (TS_US) con un 0,2% y Cresud (CRESY_US) que anotó una leve suba del 0,2%.

El dólar tocó un nuevo máximo y las reservas rompieron el piso de US$50.000 millones

En el mercado cambiario, la divisa estadounidense continuó con su paulatina tendencia alcista y marcó nuevos máximos nominales en sus cotizaciones. El tipo de cambio oficial mayorista subió $3,50 (0,2%) hasta tocar los $1.519,50 para la venta. Por su parte, la cotización minorista promedio de los bancos privados cerró en $1.538,39, mientras que la venta al público en el Banco Nación alcanzó los $1.540, elevando al dólar tarjeta hasta un nuevo límite de $2.002.

En el circuito financiero, la presión sobre las cotizaciones paralelas se tradujo en nuevas subas. El dólar Contado con Liquidación (CCL) escaló un 0,9% en el día para finalizar en $1.627,29, acumulando un alza del 2% en el mes y estirando la brecha con el oficial al 5,70%. El dólar MEP cerró con una suba del 0,2% en $1.544,35, con una brecha del 0,30% respecto al mayorista y un spread del 5,40% frente al CCL.

En los contratos de futuro ROFEX, las cotizaciones cerraron en $1.524,50 para septiembre, $1.550,00 para octubre y $1.578,00 para noviembre.

Por último, el Banco Central mantuvo una postura compradora sumamente acotada al absorber apenas US$ 8 millones durante la Rueda Cambiaria. Con esta reducida intervención oficial, el stock de reservas internacionales brutas se ubicó en US$ 48.845 millones. Desde el martes 28 de agosto, cuando alcanzaron un tope de US$50.912, cayeron US$2.067 millones en menos de un mes.