Le disparó en la cara a un hombre en Neuquén: imputaron al atacante y la víctima sigue hospitalizada. Foto: Emiliano Ortiz

Le disparó en la cara a un hombre en Neuquén: imputaron al atacante y la víctima sigue hospitalizada. Foto: Emiliano Ortiz

La fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos imputando a Luis Alberto Saez Lefin, de 35 años, por intentar asesinar a balazos a un hombre de 47 años y, minutos más tarde, disparar en seis oportunidades contra el hermano de la víctima en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén capital. Durante la audiencia judicial celebrada tras la detención del acusado, la representación del Ministerio Público Fiscal le atribuyó formalmente la calificación penal de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con abuso de armas, en carácter de autor.

El primer hecho bajo investigación ocurrió el pasado 15 de septiembre alrededor de las 8:22 de la mañana. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, la víctima se encontraba sentada dentro de un vehículo abandonado propiedad de su familia cuando Saez Lefin se aproximó a bordo de una bicicleta y ejecutó tres disparos a corta distancia con un arma de fuego.

Dos de los proyectiles impactaron directo en la puerta trasera izquierda del rodado, mientras que el tercero alcanzó al hombre en el pómulo izquierdo.

La bala ingresó por la zona del maxilar y quedó alojada en el lóbulo témporo-parietal derecho, provocándole una severa hemorragia que puso su vida en riesgo real y efectivo. La víctima continúa internada, con una incapacidad temporal confirmada superior a un mes y a la espera de evaluaciones médicas que determinen posibles secuelas neurológicas o la deformación permanente de su rostro.

Inmediatamente después de la primera agresión, se produjo una segunda secuencia violenta cuando el hermano de la víctima se dirigió a pie hacia la vivienda del imputado, situada a dos cuadras del lugar. Al verlo aproximarse, Saez Lefin salió del inmueble y disparó seis veces directamente contra él, aunque afortunadamente en este segundo ataque no se registraron personas heridas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Lucrecia Sola solicitó la prisión preventiva del acusado por el término de seis meses.

Fundamentó el pedido en la existencia del riesgo de fuga —destacando que Saez Lefin permaneció prófugo varios días hasta entregarse en el Departamento de Seguridad Personal el 22 de septiembre—, el peligro de entorpecimiento probatorio por la falta de hallazgo del arma empleada y el temor manifestado por los vecinos del barrio a aportar información.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa técnica del imputado rechazó la medida privativa de libertad en establecimiento carcelario y peticionó la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

La defensa argumentó que el resguardo domiciliario con tobillera y la prohibición expresa de contacto con el entorno de las víctimas resultaban suficientes para neutralizar los riesgos procesales expuestos por la fiscalía.

Finalmente, la jueza de garantías Carina Álvarez dio por formulados los cargos presentados e hizo lugar a la solicitud de la defensa al otorgar la prisión domiciliaria por un plazo de seis meses con dispositivo de control electrónico. Adicionalmente, la magistrada dispuso una consigna policial permanente en la vivienda hasta tanto se haga efectiva la colocación de la tobillera y fijó la estricta prohibición de contacto con las víctimas, allegados y testigos de la causa.