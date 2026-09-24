Carnes sin sellado y alimentos sin habilitación: decomisaron 631 kilos durante un operativo en Viedma

Decomisaron 631 kilos de carne y otros alimentos en Viedma. Foto: ilutrativa.

Más de 600 kilos de productos alimenticios fueron decomisados en Viedma durante un operativo de inspección y control realizado este miércoles en distintos comercios de la ciudad, entre ellos autoservicios y carnicerías.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Rural de Viedma, que trabajó de manera conjunta con personal de la Secretaría de Ganadería y de la Subsecretaría de Seguridad e Higiene del Municipio de Viedma.

Como resultado de las inspecciones, se decomisaron 631 kilogramos de distintos productos alimenticios que presentaban irregularidades vinculadas con su origen, elaboración, habilitación o condiciones de almacenamiento.

Decomisaron carnes que no tenían el sellado correspondiente

Entre los productos retirados de circulación se encontraron carnes vacunas, porcinas y ovinas que no contaban con el sellado correspondiente.

Según lo constatado durante las inspecciones, estos productos habrían sido obtenidos mediante faena clandestina, por lo que no habían cumplido con los controles sanitarios establecidos para garantizar su aptitud para el consumo.

La falta del sellado correspondiente impide acreditar el origen de la carne y verificar que haya atravesado los controles establecidos antes de llegar a los comercios.

También retiraron hamburguesas, milanesas y chacinados

El operativo permitió detectar además chacinados, hamburguesas y milanesas de carne y pollo que fueron decomisados por distintas irregularidades.

En algunos casos, los productos no contaban con la habilitación necesaria para su elaboración, mientras que en otros se encontraban almacenados junto a verduras y hortalizas.

Esta situación podía favorecer la denominada contaminación cruzada, debido al contacto o proximidad entre alimentos que requieren diferentes condiciones de manipulación y almacenamiento.

También fueron retiradas salchichas envasadas, quesos y salamines que estaban expuestos a una posible contaminación cruzada con productos cárnicos.

Los 631 kilos fueron trasladados al predio de GIRSU

Una vez finalizadas las inspecciones, todos los alimentos decomisados fueron trasladados al predio de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos).

El procedimiento de retiro y disposición de los productos se realizó con la presencia del personal que participó del operativo.