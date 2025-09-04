Cómo hacer un arrollado de merengue con mascarpone y frutos rojos

Lista de Ingredientes azúcar: 250 gr claras: 5 vinagre de alcohol: 1 cdita. esencia vainilla: 1 cdita. almendras fileteadas: 100 gr PARA EL RELLENO: -- mascarpone: 150 gr crema de leche: 150 gr esencia de vainilla: 1 cdita. azúcar impalpable: 4 cdas. frutos rojos: 250 gr

Preparación

Batir las claras a nieve e incorporar el vinagre y el azúcar de a cucharadas.

Enmantecar y enharinar una placa de horno rectangular de 20 x 30 cm con un papel manteca.

Colocar la mezcla, arriba agregar las almendras y llevar a horno, precalentado, a 170° C por espacio de 15 a 20 minutos. Retirar del horno y volcar sobre un papel manteca. Dejarlo que enfríe.

Preparar la crema mezclando crema batida a medio punto, mascarpone, azúcar impalpable y vainilla.

Armar el arrollado colocando la mezcla de mascarpone, frutos rojos y enrollar. Llevar a la heladera por unas horas y servir espolvoreando con azúcar impalpable.