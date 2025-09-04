Cómo hacer un arrollado de merengue con mascarpone y frutos rojos
Un postre para chuparse los dedos y repetir porción. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
azúcar: 250 gr
claras: 5
vinagre de alcohol: 1 cdita.
esencia vainilla: 1 cdita.
almendras fileteadas: 100 gr
PARA EL RELLENO: --
mascarpone: 150 gr
crema de leche: 150 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
azúcar impalpable: 4 cdas.
frutos rojos: 250 gr
Preparación
Batir las claras a nieve e incorporar el vinagre y el azúcar de a cucharadas.
Enmantecar y enharinar una placa de horno rectangular de 20 x 30 cm con un papel manteca.
Colocar la mezcla, arriba agregar las almendras y llevar a horno, precalentado, a 170° C por espacio de 15 a 20 minutos. Retirar del horno y volcar sobre un papel manteca. Dejarlo que enfríe.
Preparar la crema mezclando crema batida a medio punto, mascarpone, azúcar impalpable y vainilla.
Armar el arrollado colocando la mezcla de mascarpone, frutos rojos y enrollar. Llevar a la heladera por unas horas y servir espolvoreando con azúcar impalpable.
