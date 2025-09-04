SUSCRIBITE
Cómo hacer un arrollado de merengue con mascarpone y frutos rojos

Un postre para chuparse los dedos y repetir porción. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Lista de Ingredientes

azúcar: 250 gr

claras: 5

vinagre de alcohol: 1 cdita.

esencia vainilla: 1 cdita.

almendras fileteadas: 100 gr

PARA EL RELLENO: --

mascarpone: 150 gr

crema de leche: 150 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

azúcar impalpable: 4 cdas.

frutos rojos: 250 gr

Preparación

Batir las claras a nieve e incorporar el vinagre y el azúcar de a cucharadas.

Enmantecar y enharinar una placa de horno rectangular de 20 x 30 cm con un papel manteca.

Colocar la mezcla, arriba agregar las almendras y llevar a horno, precalentado, a 170° C por espacio de 15 a 20 minutos. Retirar del horno y volcar sobre un papel manteca. Dejarlo que enfríe.

Preparar la crema mezclando crema batida a medio punto, mascarpone, azúcar impalpable y vainilla.

Armar el arrollado colocando la mezcla de mascarpone, frutos rojos y enrollar. Llevar a la heladera por unas horas y servir espolvoreando con azúcar impalpable.


Preparación

