Cómo hacer un esponjoso pan de papa en pocos minutos

Lista de Ingredientes harina 000: 500 gr leche: 170 ml puré de papas: 120 gr huevo: 1 azúcar: 30 gr manteca / mantequilla: 25 gr levadura seca: 5 gr sal: 7 gr

Preparación

Esta receta rinde 12 panes. En un bol colocar la harina, sal, levadura y azúcar. Mezclar bien para incorporar. Añadir el huevo, puré de papa y leche. Mezclar hasta incorporar bien todo y no quede prácticamente harina seca. Por último añadir la manteca e incorporarla.

Amasar hasta obtener un bollo liso y parejo. Colocar el bollo dentro del bol, cubrir y dejar reposar 40 minutos. Retirar la masa del bol y dividir en 12 partes iguales (80 gr c/u). Tomar cada trozo de masa y formar un bollo. Acomodar los bollos dentro de una fuente con una separación de “un dedo” entre cada uno, aproximadamente 2 cm.

En un bol batir 1 huevo con 2 cucharadas de leche hasta que se incorporen. Luego pincelar la superficie de todos los bollos. Cubrir la fuente y dejar reposar hasta que los bollos dupliquen su tamaño, deben estar todos en contacto entre sí y con las paredes de la fuente.

Descubrir la fuente con cuidado y hornear a temperatura media (180º C) durante 15 minutos. Dependiendo de cada horno, puede ser que se doren más o menos, lo importante es no hornearlos de más intentando obtener un color muy dorado porque el pan se va a secar y perderá su suavidad tan particular.

Retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar.