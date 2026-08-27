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Yo Como

Cómo hacer un esponjoso pan de papa en pocos minutos

Una elaboración que queda muy suave y se conserva fresco por varios días. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer un esponjoso pan de papa en pocos minutos

Una elaboración que queda muy suave y se conserva fresco por varios días. La sugerencia es de @cuk_it.

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Lista de Ingredientes

harina 000: 500 gr

leche: 170 ml

puré de papas: 120 gr

huevo: 1

azúcar: 30 gr

manteca / mantequilla: 25 gr

levadura seca: 5 gr

sal: 7 gr

Preparación

Esta receta rinde 12 panes. En un bol colocar la harina, sal, levadura y azúcar. Mezclar bien para incorporar. Añadir el huevo, puré de papa y leche. Mezclar hasta incorporar bien todo y no quede prácticamente harina seca. Por último añadir la manteca e incorporarla.

Amasar hasta obtener un bollo liso y parejo. Colocar el bollo dentro del bol, cubrir y dejar reposar 40 minutos. Retirar la masa del bol y dividir en 12 partes iguales (80 gr c/u). Tomar cada trozo de masa y formar un bollo. Acomodar los bollos dentro de una fuente con una separación de “un dedo” entre cada uno, aproximadamente 2 cm.

En un bol batir 1 huevo con 2 cucharadas de leche hasta que se incorporen. Luego pincelar la superficie de todos los bollos. Cubrir la fuente y dejar reposar hasta que los bollos dupliquen su tamaño, deben estar todos en contacto entre sí y con las paredes de la fuente.

Descubrir la fuente con cuidado y hornear a temperatura media (180º C) durante 15 minutos. Dependiendo de cada horno, puede ser que se doren más o menos, lo importante es no hornearlos de más intentando obtener un color muy dorado porque el pan se va a secar y perderá su suavidad tan particular.

Retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar.


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