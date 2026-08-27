Más facil: los cambios en los créditos Neuquén Habita que dan mayor accesibilidad para tramitar planos

El acuerdo busca optimizar el estudio de los títulos y la confección de las escrituras necesarias para el programa. Foto: archivo Matías Subat.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó que a través del ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la ADUS-IPVU, se concretó un acuerdo de cooperación institucional con el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén.

Esta iniciativa busca simplificar la elaboración y la aprobación de la documentación técnica exigida a las familias postulantes del programa Neuquén Habita.

Mediante este convenio, los profesionales matriculados que se adhieran voluntariamente ofrecerán esquemas de facilidades y cobro diferido para sus honorarios por elaboración, visado y registración de planos. De esta manera, los honorarios técnicos se abonarán a medida que la Provincia realice los desembolsos del crédito, evitando que el costo inicial frene el arranque de la obra.

El acuerdo fue suscrito por la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; y la presidenta del Colegio de Arquitectos, Paula Polich. La alianza estratégica apunta a destrabar uno de los principales cuellos de botella administrativos en la preparación de las carpetas crediticias.

Qué cambios se realizarán en los créditos de Neuquén Habita

El programa está pensado especialmente para acompañar a familias trabajadoras que cuentan con terreno propio pero no logran acceder al sistema financiero tradicional. El enorme interés por esta iniciativa queda demostrado en la alta demanda registrada, que ya supera los 3.500 inscriptos en toda la provincia.

La medida se enmarca en la Línea de Créditos Hipotecarios Individuales, una política pública integral orientada a brindar una solución habitacional transparente y accesible en todas las regiones del territorio provincial. El financiamiento es 100% provincial no bancario y abarca proyectos de construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Cómo inscribirse en el crédito de Neuquén Habita

Para facilitar la gestión y evitar desplazamientos innecesarios, las familias interesadas en postularse pueden completar todo el trámite de manera virtual desde la plataforma oficial de la Oficina Virtual de ADUS-IPVU

Con información de Neuquén Informa.