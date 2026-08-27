Ley Joaquín: Diputados aprobó el proyecto que nació tras la muerte de un adolescente de 12 años en Neuquén

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto conocido como ley Joaquín, que establece medidas obligatorias para la instalación, sujeción y mantenimiento de estructuras utilizadas en actividades deportivas y recreativas. La iniciativa obtuvo 220 votos a favor y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.

El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un adolescente de 12 años oriundo de Ramos Mejía que murió en enero de este año durante un campamento en Junín de los Andes. Sus padres impulsaron la propuesta y la iniciativa llegó al Congreso a través de la diputada de Unión por la Patria Luciana Potenza. El proyecto recibió modificaciones consensuadas durante su tratamiento en comisiones.

Qué medidas de seguridad establece la Ley Joaquín para clubes y plazas

La iniciativa establece condiciones mínimas para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o juegos de plaza ubicados en espacios públicos y privados. La intención es prevenir desprendimientos, vuelcos e impactos que puedan provocar lesiones.

El texto aprobado dispone que las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que el equipamiento e infraestructura tenga condiciones adecuadas de estabilidad, sujeción y amortiguación. También deberán respetarse las especificaciones de anclaje, peso y protección que establezca el organismo coordinador para cada disciplina o juego.

Joaquín Gatto participaba de un campamento en Junín de los Andes cuando ocurrió el trágico hecho.

La Subsecretaría de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, tendrá funciones de coordinación y asistencia. Entre otras tareas, deberá elaborar estándares técnicos mínimos y guías para implementar las medidas de seguridad previstas por la norma.

En tanto, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán establecer la autoridad de aplicación, los mecanismos de control y supervisión y las eventuales sanciones y multas, de acuerdo con sus competencias y con la reglamentación correspondiente.

Cómo fue el accidente de Joaquín Gatto que originó el proyecto

El accidente ocurrió el 4 de enero pasado en un predio perteneciente a un colegio de Junín de los Andes. Joaquín participaba de una actividad junto con un grupo de exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía.

Según la reconstrucción del hecho, el adolescente se balanceó sobre uno de los travesaños de un arco de fútbol ubicado en el sector del campamento. La estructura tenía aproximadamente 7,40 metros de largo, 2,40 metros de alto y 160 kilos de peso. El arco cayó sobre su pecho y le produjo la muerte. Se supo después que la estructura no contaba con anclajes para asegurar su estabilidad.

A partir de lo ocurrido, sus padres y allegados impulsaron la iniciativa bajo la consigna “Que el juego no cueste la vida”. Durante el debate en Diputados, la legisladora Potenza destacó que Serena y Adrián siguieron la votación desde uno de los palcos y trabajaron para que lo sucedido derivara en medidas de prevención.

Durante la discusión también se incorporó una propuesta del diputado del PRO Fernando de Andreis, quien planteó sumar un plan de concientización para dirigentes, docentes, familias, jugadores y niños sobre los controles de seguridad. El diputado señaló que tres chicos murieron durante los últimos diez meses por arcos mal amurados y que son 12 las víctimas desde 2017.