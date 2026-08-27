Un juez rechazó la prisión domiciliaria para un acusado en una causa de violencia de género en Neuquén

Un juez de Garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria para un hombre imputado en una causa de violencia de género, al considerar que no existían fundamentos suficientes para agravar su situación procesal. El magistrado entendió que la falta de una notificación no podía atribuirse al acusado.

La audiencia fue encabezada por Marco Lupica Cristo y tuvo como objetivo levantar la declaración de rebeldía que pesaba sobre el imputado. El hombre se encontraba en libertad y no había sido localizado al momento de intentar notificarlo de una audiencia de Suspensión de Juicio a Prueba fijada para el 12 de agosto.

Había una orden de captura

Como el acusado no se presentó ese día, se declaró su rebeldía y se ordenó su captura. Posteriormente, la defensa informó que había logrado notificarlo y solicitó una audiencia para levantar esa medida.

Durante la misma audiencia, la fiscalía pidió que se dispusiera una prisión domiciliaria para asegurar su asistencia a una futura audiencia de Control de la Acusación o de Suspensión de Juicio a Prueba, en caso de que la víctima mantuviera su intención de avanzar con esta última alternativa.

El juez consideró que no había nuevos riesgos

Lupica Cristo rechazó el planteo fiscal porque no estaba acompañado por información actualizada que justificara una medida de esa intensidad. Según sostuvo, no se habían señalado hechos nuevos, riesgos actuales ni conductas recientes que permitieran agravar las condiciones procesales del imputado.

El magistrado también tuvo en cuenta que el hombre continúa viviendo en el domicilio que había informado previamente. En ese sentido, consideró que no estaba claro por qué la notificación no llegó a su conocimiento y que, por ese motivo, no podía responsabilizárselo directamente por no haber concurrido a la audiencia.

Dos presentaciones semanales y prohibición

Tras rechazar la prisión domiciliaria, el juez hizo lugar a las medidas propuestas por la defensa.

El imputado deberá presentarse dos veces por semana en una comisaría y tendrá prohibido realizar cualquier acto de intimidación, perturbación o violencia contra la presunta víctima.

Las medidas fueron establecidas por un plazo de un mes, el mismo período por el cual las partes habían solicitado la medida cautelar