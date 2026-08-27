Intento de homicidio en Allen: imputaron a un segundo acusado y quedó detenido por cuatro meses

Un segundo hombre fue imputado en la investigación por la tentativa de homicidio ocurrida el 23 de julio en Allen, cuando cuatro personas ingresaron a una vivienda y dispararon contra sus ocupantes. Maximiliano Andrés Calful fue detenido ayer y este jueves dictaron cuatro meses de prisión preventiva.

La fiscal Celeste Benatti sostuvo que los cuatro involucrados se reunieron previamente en una gomería, donde habrían acordado el ataque y conseguido armas. Dos llegaron en un Uber y los otros dos en moto antes de dirigirse juntos al domicilio de las víctimas.

Ocho disparos y una pelea que frenó el ataque

Según la acusación, una vez dentro de la vivienda, el ahora imputado habría efectuado ocho disparos contra uno de los hombres. Otro de los presentes también recibió impactos y sufrió lesiones que fueron calificadas como leves.

La fiscal explicó que el ataque no avanzó porque una de las personas que estaba en la casa logró forcejear con uno de los agresores. Durante la pelea, el arma quedó inutilizada y los involucrados escaparon.

“Sin mediar palabra, uno de ellos —el hoy imputado— habría efectuado 8 disparos a la víctima de la tentativa de homicidio”, señaló Benatti durante la audiencia.

La calificación legal quedó fijada como tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

Allanamientos y 13 vainas secuestradas

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía figuran actuaciones de la comisaría 33 de Allen, informes de la División Judicial de Investigaciones, entrevistas, documentación médica, una pericia del Cuerpo de Investigación Forense y actas de distintos allanamientos.

En la vivienda del nuevo imputado fueron secuestradas 13 vainas servidas, un cartucho y un teléfono celular. El dispositivo será peritado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público.

La fiscalía también incorporó imágenes de cámaras de seguridad analizadas por la Brigada de Investigación de la Policía de Río Negro.

Benatti aclaró que todavía resta realizar la pericia sobre las vainas. “Ahí se podrá agravar la calificación legal respecto del uso y demás”, explicó.

En otro allanamiento, realizado en la casa de un hombre que ya fue identificado y permanece prófugo, se secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés.

La fiscalía advirtió por los testigos

El pedido de prisión preventiva se sustentó en los riesgos procesales. La fiscal sostuvo que la investigación tiene como eje un conflicto relacionado con estupefacientes y que varios testigos manifestaron temor a declarar.

También indicó que el acusado tiene antecedentes penales y una condena vigente de tres años de prisión condicional. Según planteó, una eventual nueva condena debería unificarse con esa pena y podría derivar en una sanción de cumplimiento efectivo.

Además, destacó que el hombre fue detenido un mes después del hecho, luego de permanecer prófugo y con una orden de rebeldía y captura solicitada por la fiscalía.

La defensa particular, a cargo de Cristina Espósito, no se opuso a la formulación de cargos, aunque aclaró que eso “no significa que aceptemos la participación del hombre en este hecho”. Solicitó medidas preventivas menos gravosas.

La jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y dispuso que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses.

Con esta nueva imputación, ya son dos las personas acusadas por el ataque y ambas cumplen prisión preventiva.