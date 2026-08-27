Reintegros bajo la lupa en Ipross: detectaron pagos a cuentas que no correspondían y apartaron a un empleado

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) detectó presuntas irregularidades en el proceso de gestión de reintegros a afiliados, realizó una denuncia penal y dispuso el apartamiento preventivo de un empleado mientras avanza la investigación judicial.

La situación fue detectada hace unos diez días a partir de los controles habituales que realiza el organismo sobre el circuito de reintegros. Según explicó Guillermo Ceballos, subsecretario de Legales del Gobierno de Río Negro, se advirtieron operaciones reiteradas hacia cuentas bancarias que no coincidían con las correspondientes a los titulares de los reintegros.

El mecanismo de reintegros contempla la recepción y carga de las solicitudes de los afiliados, junto con la documentación respaldatoria. La información es procesada en un área específica del Ipross y luego se realizan controles internos antes de conformar los lotes de pago que son enviados a Tesorería.

A su vez, el circuito contempla un control cruzado posterior por parte de Contaduría. Fue en el marco de estos controles donde surgieron las inconsistencias que motivaron una investigación interna.

Denuncia penal y apartamiento preventivo

Una vez identificadas las presuntas irregularidades, el Ipross inició un sumario administrativo y dispuso el apartamiento preventivo de la persona involucrada. Paralelamente, presentó una denuncia penal para que la Justicia determine qué ocurrió y establezca las eventuales responsabilidades.

Este miércoles se realizó un procedimiento judicial destinado a incorporar elementos que podrían ser de interés para la investigación.

Por el momento, no se informó un monto económico relacionado con las presuntas irregularidades. Desde el organismo señalaron que no es posible determinarlo hasta que avance la investigación y se establezca el alcance de las operaciones observadas.

Un circuito que procesa miles de reintegros

La detección se produjo en un circuito que involucra un volumen importante de operaciones. Según precisaron, el Ipross cuenta con alrededor de 160.000 afiliados y gestiona mensualmente entre 2.000 y 3.000 solicitudes de reintegros.

Los pedidos llegan desde las 42 delegaciones que la obra social provincial tiene distribuidas en Río Negro. La documentación es cargada en el sistema informático, pasa por controles internos y, posteriormente, se gestionan los lotes para efectuar los pagos.

Desde el organismo destacaron que los mecanismos de auditoría y control permiten detectar posibles inconsistencias y adoptar medidas preventivas cuando corresponde.

La investigación continúa ahora en el ámbito judicial, que deberá determinar si existió un perjuicio económico, cuál fue su alcance y las responsabilidades que pudieran corresponder.