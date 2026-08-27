ANSES: pasos para verificar el estado de tu Beca Progresar para septiembre 2026

En el marco del seguimiento de las políticas de acompañamiento educativo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano disponen de canales digitales para que los estudiantes verifiquen si tienen acreditaciones asignadas para septiembre 2026.

Debido a que las Becas Progresar se liquidan a mes vencido, los beneficiarios pueden utilizar el sistema de la Certificación Negativa o el módulo de autogestión de Mi ANSES para conocer si su solicitud fue aprobada y si cuentan con una orden de pago registrada para septiembre 2026.

En paralelo, el Gobierno nacional mantiene habilitada la segunda etapa de inscripciones para los diferentes niveles formativos del ciclo lectivo.

ANSES: cómo consultar el cobro de las Becas Progresar con la Certificación Negativa

La Certificación Negativa que emite ANSES es un comprobante oficial, con validez legal, que expone si una persona registra transferencias monetarias o programas de la seguridad social a su nombre.

Para consultar si se encuentra liquidada la cuota correspondiente a las Becas Progresar, se deben seguir estos pasos:

Acceder al servicio: ingresar al apartado de Certificación Negativa en la web oficial anses.gob.ar . Ingreso de datos: colocar el número de CUIL del estudiante titular. Seleccionar el período de consulta: en los casilleros de fecha «Desde» y «Hasta», indicar el mes devengado correspondiente («08/2026«). Verificación del resultado: si el sistema devuelve un formulario con la leyenda de Becas Progresar resaltada en color rojo, significa que el Ministerio de Capital Humano ya generó la liquidación correspondiente para su acreditación bancaria en septiembre 2026.

Septiembre 2026: consulta de liquidación de las Becas Progresar en la plataforma Mi ANSES

Otra vía directa para conocer el estado administrativo del beneficio es a través de las gestiones en línea, dentro del ecosistema de la seguridad social.

El procedimiento dentro de Mi ANSES se realiza de la siguiente manera:

Iniciar sesión en la app oficial o en la web de ANSES , con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección «Atención Virtual» y hacer clic en «Iniciar consulta«.

Seleccionar la solapa de «Consultas rápidas«.

Elegir la opción «Estado de tu liquidación de Progresar» para verificar el detalle del expediente y las fechas estimadas de desembolso.

Desde el organismo recordaron que la evaluación socioeconómica y académica, que realiza la Secretaría de Educación, no cuenta con un plazo fijo, por lo que las altas y aprobaciones de haberes se publican de forma gradual.

Fechas límite de inscripción para la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026

Para aquellos estudiantes que no se anotaron a principios de año o no obtuvieron la beca previamente, el Ministerio de Capital Humano mantiene abierta la segunda ventana de postulación para las diferentes líneas del programa:

Progresar Obligatorio : inscripciones habilitadas hasta el 4 de septiembre 2026 (para finalización de estudios primarios y secundarios).

: inscripciones habilitadas hasta el 4 de septiembre 2026 (para finalización de estudios primarios y secundarios). Progresar Superior y Enfermería : convocatoria abierta hasta el 11 de septiembre 2026 para carreras terciarias y universitarias.

: convocatoria abierta hasta el 11 de septiembre 2026 para carreras terciarias y universitarias. Progresar Trabajo: la recepción de solicitudes para cursos de formación profesional y oficios continúa activa hasta el 27 de noviembre 2026.

Aquellos postulantes que ya completaron su inscripción en la primera etapa del ciclo 2026, y aún esperan la resolución oficial no deben volver a inscribirse, ya que el sistema actualiza automáticamente el dictamen a medida que finalizan las auditorías académicas.