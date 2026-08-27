Murió una turista de Buenos Aires tras caer de un hotel en Mendoza: investigan qué pasó y detuvieron a su pareja

En Mendoza se montó un gran operativo debido a la muerte de una turista oriunda de Buenos Aires. La mujer, de 31 años, cayó desde el quinto piso de un hotel y perdió la vida en el instante. La Justicia activó el protocolo por presunto femicidio y detuvo a su pareja que se encontraba en la misma habitación que la víctima.

Si bien el hombre declaró que todo surgió a raíz de una «crisis emocional» que habría sufrido la mujer, las autoridades definieron su arresto hasta que se pueda esclarecer si se trató de un accidente, un femicidio o muerte por autodeterminación.

Investigan la muerte de una turista en Mendoza: lo que se sabe del hecho

La víctima es una mujer de 31 años. De acuerdo a la información brindada por La Voz, el episodio se registró cerca de las 4.30 de la madrugada de este jueves 27 de agosto en el hotel Aguas del Corral, ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza.

A partir de los primeras pericias se determinó que la mujer murió luego de caer desde un quinto piso. Personal de salud y policial acudieron al sitio tras un llamado de urgencia, al arribar constataron que ya no presentaba signos vitales.

Efectivos de la Policía Científica y funcionarios judiciales trabajaron durante varias horas en la habitación donde se alojaba la turista junto a su pareja con el objetivo de levantar huellas y reunir elementos que aporten a la causa. Al mismo tiempo se ordenó la detención del hombre de 32 años que se encontraba en la escena.

Lo que declaró el hombre detenido

Tras iniciarse la investigación, el detenido —identificado como Damián Gozzotti— declaró que habían llegado desde Buenos Aires para hospedarse como turistas tres días atrás.

Al prestar testimonio, afirmó que el hecho fue una decisión de la víctima. Según relató, se encontraba durmiendo cuando vio a su novia parada junto a la ventana.

Añadió que la joven atravesaba una «crisis emocional» y que, aunque intentó detenerla, terminó arrojándose al vacío.

Lo que investiga la Justicia

Desde la Fiscalía de Mendoza indicaron que mantienen abiertas todas las hipótesis de trabajo mientras esperan el resultado preliminar de la autopsia.

Por su parte, fuentes policiales señalaron que la pareja había salido a caminar horas antes de la tragedia, aunque por el momento se desconoce si mantuvieron discusiones previas.

En tanto, el detenido continúa bajo custodia del Ministerio Público Fiscal a la espera de que se defina su situación procesal y concluyan las medidas de prueba dispuestas para esclarecer el caso.