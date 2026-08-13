Cristian Castro se graduó del secundario a los 51 años: la emoción y la preocupación por la salud de Verónica Castro

Cristian Castro cumplió a los 51 años una meta personal que había quedado pendiente durante décadas: terminó el bachillerato y celebró su graduación acompañado por su madre, Verónica Castro. La ceremonia dejó imágenes emotivas, pero también generó preocupación entre los seguidores de la reconocida actriz mexicana, quien llegó al evento asistida con oxígeno.

El intérprete de “Azul” y “Por amarte así” había postergado sus estudios durante su adolescencia para concentrarse en una carrera artística que terminó convirtiéndolo en una de las voces más populares de la música latina. Décadas después decidió regresar a las aulas y completar aquella etapa.

La ceremonia se realizó este miércoles 12 de agosto en México y tuvo a Verónica Castro como una de las grandes protagonistas, no solo por acompañar a su hijo sino porque fue elegida madrina de la generación.

Cristian Castro terminó el bachillerato a los 51 años

El regreso del cantante a los estudios no fue algo simbólico. Castro cursó, rindió exámenes y debió combinar las obligaciones académicas con conciertos, viajes y compromisos profesionales.

Según había contado meses atrás el propio artista en el programa mexicano Ventaneando, retomó la educación formal después de haberla interrumpido cuando era joven. Incluso realizó evaluaciones mientras se encontraba de gira en ciudades como Londres y Madrid.

En abril, su profesora Carmina Quevedo confirmó que el cantante había completado oficialmente sus estudios de preparatoria el 13 de ese mes, aunque la ceremonia de graduación se realizó ahora. El artista había expresado entonces su entusiasmo por finalmente obtener el título y continuar estudiando.

Durante el proceso hubo incluso una materia que le presentó mayores dificultades: matemática. Sus profesores revelaron que debió cursarla en tres oportunidades antes de aprobarla, pero destacaron su compromiso como alumno.

Verónica Castro, la inspiración para que su hijo volviera a estudiar

Detrás de la decisión de Cristian hubo una figura fundamental: su madre.

El cantante contó que Verónica fue una de las personas que más lo impulsaron a terminar el bachillerato. Su historia personal también funcionó como ejemplo: la actriz estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y continuó asistiendo a la universidad mientras estaba embarazada de Cristian, en una época en la que además atravesaba dificultades económicas.

La propia Verónica recordó en otras oportunidades que abandonar los estudios en ese momento podía significar no regresar nunca. Finalmente consiguió graduarse y presentó una tesis vinculada con los organismos internacionales de televisión.

Cristian reconoció que esa perseverancia le generaba una suerte de “deuda” personal y familiar y terminó convirtiéndose en uno de los principales motivos para regresar a estudiar.

La presencia de Verónica Castro con oxígeno que generó preocupación

La ceremonia tuvo, sin embargo, otra imagen que llamó especialmente la atención. Verónica Castro llegó acompañada por un tanque de oxígeno, lo que inmediatamente despertó inquietud por su estado de salud.

La actriz y conductora, de todos modos, se mostró sonriente, habló con la prensa y acompañó a su hijo durante uno de los momentos más importantes para él. “Estudiar es la única manera de salir adelante”, expresó al referirse al logro de Cristian.

Las imágenes de la artista asistida con oxígeno se difundieron rápidamente en los medios mexicanos y las redes sociales. Hasta el momento no se informó oficialmente que la situación estuviera relacionada con una nueva complicación médica, por lo que conviene evitar conclusiones sobre su estado a partir únicamente de esas imágenes.

Cristian Castro ya piensa en estudiar una carrera universitaria

La graduación no sería el final de esta nueva etapa académica. Cristian Castro ya anticipó que quiere ingresar a la universidad y cursar una licenciatura de manera presencial.

Inicialmente había mencionado alternativas como docencia, ciencias, Administración de Empresas o Contabilidad.

Más recientemente, sin embargo, reveló otra posibilidad que parece entusiasmarlo especialmente: Diseño Industrial. El cantante explicó que le interesa la creación de productos y particularmente aquellos vinculados con la identidad y la tradición mexicana.

Así, después de más de tres décadas sobre los escenarios, Cristian Castro abrió a los 51 años una faceta completamente diferente de su vida. Y en el momento de recibir el reconocimiento por aquella asignatura pendiente estuvo a su lado la misma persona que, según él mismo contó, lo impulsó a volver a estudiar: Verónica Castro.