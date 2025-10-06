Cómo hacer una tarta de jamón y queso irresistible
Una elaboración tan simple como sabrosa. La sugerencia es de @juanbraceli.
Cómo hacer una tarta de jamón y queso irresistible
Una elaboración tan simple como sabrosa. La sugerencia es de @juanbraceli.
Lista de Ingredientes
masa de tarta: 1
jamón cocido natural: 10 fetas
mostaza: 3 cdas.
crema de leche: 200 ml
huevos: 3
orégano: a gusto
queso semiduro: 1 puñado
sal y nuez moscada: a gusto
tomates cherry: c/n
Preparación
Primero vamos a colocar la masa en una tartera de 26 cm de diámetro. Luego untamos la mostaza en la base, para darle más sabor. Por encima, cubrir el fondo con una fetas de jamón cocido.
Una receta salvadora: tarta simple de zanahorias
Enseguida vamos con ligue. Mezclamos la crema con los huevos, queso rallado, un poquito de orégano, nuez moscada y sal. Una vez todo integrado, lo vertemos sobre la tarta.
Por encima de la mezcla ponemos más jamón cocido y algunos tomates cherry. Llevamos a horno, pre calentado, a 180° C por 25/30 minutos o hasta que esté dorada. Ahora solo a disfrutar.
Comentarios