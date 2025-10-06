SUSCRIBITE
Cómo hacer una tarta de jamón y queso irresistible

Una elaboración tan simple como sabrosa. La sugerencia es de @juanbraceli.

Redacción

Por Redacción

Cómo hacer una tarta de jamón y queso irresistible

Una elaboración tan simple como sabrosa. La sugerencia es de @juanbraceli.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

masa de tarta: 1

jamón cocido natural: 10 fetas

mostaza: 3 cdas.

crema de leche: 200 ml

huevos: 3

orégano: a gusto

queso semiduro: 1 puñado

sal y nuez moscada: a gusto

tomates cherry: c/n

Preparación

Primero vamos a colocar la masa en una tartera de 26 cm de diámetro. Luego untamos la mostaza en la base, para darle más sabor. Por encima, cubrir el fondo con una fetas de jamón cocido.

Enseguida vamos con ligue. Mezclamos la crema con los huevos, queso rallado, un poquito de orégano, nuez moscada y sal. Una vez todo integrado, lo vertemos sobre la tarta.

Por encima de la mezcla ponemos más jamón cocido y algunos tomates cherry. Llevamos a horno, pre calentado, a 180° C por 25/30 minutos o hasta que esté dorada. Ahora solo a disfrutar.


Temas

Alimentación

Gastronomía

Receta fácil

tartas
