Cómo preparar la clásica torta de manzanas versión plant based

Lista de Ingredientes manzanas: 2 aceite: 1 ½ tazas bebida vegetal (almendra, coco, avena): 2 tazas azúcar (blanca o mascabo): 1 ½ tazas harina 0000: 3 ½ tazas canela: 3 cditas. esencia de vainilla: 3 cditas. sal: 3 cditas. polvo para hornear: 8 gr

Preparación

Precalentar el horno a 180° C. Batir el aceite, la leche y el azúcar. Tamizar la harina y agregar la canela, integrar hasta obtener una mezcla sin grumos. Por último sumar la sal y el polvo de hornear.

Cortar 1 manzana en cubos para agregarla a la mezcla. Llevar a un molde, preferiblemente desmontable y decorar con láminas de 1 manzana por encima. Hornear por 30 minutos o hasta que al meter un palito salga seco. Dejar enfriar y desmoldar.