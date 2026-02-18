SUSCRIBITE Diario papel
30 min cronometro
Yo Como

Cómo preparar la clásica torta de manzanas versión plant based

Enterate cuál es el secreto para que esta delicia sea tan tentadora. La propuesta es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Cómo preparar la clásica torta de manzanas versión plant based

Enterate cuál es el secreto para que esta delicia sea tan tentadora. La propuesta es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manzanas: 2

aceite: 1 ½ tazas

bebida vegetal (almendra, coco, avena): 2 tazas

azúcar (blanca o mascabo): 1 ½ tazas

harina 0000: 3 ½ tazas

canela: 3 cditas.

esencia de vainilla: 3 cditas.

sal: 3 cditas.

polvo para hornear: 8 gr

Preparación

Precalentar el horno a 180° C. Batir el aceite, la leche y el azúcar. Tamizar la harina y agregar la canela, integrar hasta obtener una mezcla sin grumos. Por último sumar la sal y el polvo de hornear.

Cortar 1 manzana en cubos para agregarla a la mezcla. Llevar a un molde, preferiblemente desmontable y decorar con láminas de 1 manzana por encima. Hornear por 30 minutos o hasta que al meter un palito salga seco. Dejar enfriar y desmoldar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Manzanas

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias