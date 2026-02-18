Cómo preparar la clásica torta de manzanas versión plant based
Enterate cuál es el secreto para que esta delicia sea tan tentadora. La propuesta es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
manzanas: 2
aceite: 1 ½ tazas
bebida vegetal (almendra, coco, avena): 2 tazas
azúcar (blanca o mascabo): 1 ½ tazas
harina 0000: 3 ½ tazas
canela: 3 cditas.
esencia de vainilla: 3 cditas.
sal: 3 cditas.
polvo para hornear: 8 gr
Preparación
Precalentar el horno a 180° C. Batir el aceite, la leche y el azúcar. Tamizar la harina y agregar la canela, integrar hasta obtener una mezcla sin grumos. Por último sumar la sal y el polvo de hornear.
Cortar 1 manzana en cubos para agregarla a la mezcla. Llevar a un molde, preferiblemente desmontable y decorar con láminas de 1 manzana por encima. Hornear por 30 minutos o hasta que al meter un palito salga seco. Dejar enfriar y desmoldar.
