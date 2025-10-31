SUSCRIBITE
Yo Como

Con solo 3 ingredientes podés hacer un refrescante bombón helado

Postres hay muchos, pero tan fáciles y ricos no son tantos. Esta vez la propuesta es de @healthycooking.ar.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

bananas congeladas: 2

dulce de leche: c/n

chocolate cobertura: c/n

Preparación

Procesar las bananas hasta formar una crema y agregamos 1 cucharadita de dulce de leche. Por otro lado, derretimos el chocolate y cubrimos todas las paredes de los moldes de silicona que tenemos que tener a mano.

Llevar unos segundos al freezer para que solidifique. Siguiente paso, rellenar con la crema de banana y en el centro colocar un lindo corazón de dulce de leche.

Volver a llevar 30 minutos más al freezer para que solidifique el relleno y terminar de cubrir con el resto de chocolate derretido.

Se debe llevar a freezer por al menos 4 horas para desmoldar y comer. Recuerden que al tener solo bananas se debe comer casi de inmediato antes de que se derrita.


Preparación

