Con solo 3 ingredientes podés hacer un refrescante bombón helado
Postres hay muchos, pero tan fáciles y ricos no son tantos. Esta vez la propuesta es de @healthycooking.ar.
Lista de Ingredientes
bananas congeladas: 2
dulce de leche: c/n
chocolate cobertura: c/n
Preparación
Procesar las bananas hasta formar una crema y agregamos 1 cucharadita de dulce de leche. Por otro lado, derretimos el chocolate y cubrimos todas las paredes de los moldes de silicona que tenemos que tener a mano.
Llevar unos segundos al freezer para que solidifique. Siguiente paso, rellenar con la crema de banana y en el centro colocar un lindo corazón de dulce de leche.
Volver a llevar 30 minutos más al freezer para que solidifique el relleno y terminar de cubrir con el resto de chocolate derretido.
Se debe llevar a freezer por al menos 4 horas para desmoldar y comer. Recuerden que al tener solo bananas se debe comer casi de inmediato antes de que se derrita.
