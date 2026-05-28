Cuál es la hamburguesa perfecta según chefs de la región

Los chefs Juan Solorza, Juan Izaguirre y Martín Clavero, referentes de la gastronomía patagónica, coincideron en que la hamburguesa ideal combina ingredientes locales con técnicas precisas, destacando el equilibrio entre carne, grasa y un pan de calidad.

Solorza y Clavero enfatizaron proporciones específicas de carne y grasa (80/20 o 70/30) junto con la importancia del pan brioche, mientras que Izaguirre apostó por la carne de cordero con chimichurri y técnicas de poco amasado para garantizar jugosidad.

En definitiva, las propuestas incluyen ingredientes regionales como barbacoa de rosa mosqueta, cenizas de carbón vegetal activo o provoleta frita, adaptando un plato popular a sabores autóctonos. Vos cómo preparás las hamburguesas, cuál es tu favorita, qué le agregás de más… o no?