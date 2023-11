Día internacional del veganismo: beneficios de una alimentación basada en plantas

Desde 1994, el 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del veganismo. En Argentina, el 19 de mayo del año 2000 se funda la Unión Vegana Argentina (UVA), primera ong creada para promover y difundir exclusivamente el veganismo. La misión principal de esta fecha es dar a conocer el veganismo como filosofía y estilo de vida, dado que el planteo incluye el cuidado del medio ambiente. En 2020 la Unión Vegana Argentina (UVA) junto con la consultora Kantar, estimó que el 12% de la población argentina es vegetariana o vegana y otro 12% disminuyó significativamente su consumo de carne. Es decir, casi ¼ de la población argentina.

Carolina Luraghi es licenciada en nutrición (MP 5867). Se encuentra dedicada a acompañar a personas, en distintas etapas biológicas, que deciden llevar una alimentación basada en plantas o personas que disminuyen el consumo de alimentos de origen animal por diversos motivos. También integra el proyecto de investigación argentino que estudia los cambios en la microbiota de personas con obesidad, prediabetes y diabetes tipo 2 en sus procesos salud-enfermedad. Además, es parte del equipo docente del Posgrado de Actualización en Nutrición Vegetariana y Vegana de la Universidad Nacional de La Plata. La licenciada Luraghi responde preguntas orientadoras para entender este planteo alimentario, político y filosófico.



¿Qué es y en qué consiste el veganismo?

“Al contrario de lo que muchas personas creen, ser vegano no es hacer una dieta. De hecho, nos habla poco y nada de cómo se puede alimentar una persona. El veganismo es un posicionamiento ético y podemos añadir filosófico y político, que rechaza la explotación animal o la utilización de los demás animales para fines humanos. Por lo cual, intenta evitar prácticas, productos y servicios que impliquen o tengan como consecuencia directa o indirecta sufrimiento animal. En su esencia es abolicionista, es decir, no busca jaulas más grandes o formas de disminuir el sufrimiento del animal que está siendo criado con fines de producción, por el contrario, rechaza tal explotación. Por lo tanto, no sólo se excluyen productos y derivados de origen animal como carnes, huevos, lácteos, sino que se cuida la vestimenta (sin cuero, lana, plumas, pieles), productos cosméticos o de higiene personal, no financia entretenimiento y espectáculos como circos, zoológicos, transporte (carro, trineo, carruaje), compra y venta de animales, entre otras formas de explotación”.

¿Qué come una persona vegana? ¿Es lo mismo que una persona vegetariana?

“Según revisión de la Federal Commision for Nutrition (FCN), los principales grupos de vegetarianos se pueden dividir en: semivegetarianos, aquellas personas que disminuyeron su consumo de carne; vegetarianos, quienes no consumen carnes, pero sí derivados animales. A su vez éstos se pueden agrupar en ovo-lacto vegetarianos, ovo-vegetarianos y lacto-vegetarianos. Por último está el grupo de los veganos quienes mantienen una alimentación libre de animales y derivados, es decir, huevos, lácteos, miel”.

La alimentación basada en plantas integrales o Whole Food Plant Based Diet, es un tipo de patrón alimentario que se centra en la inclusión de 6 grupos de alimentos: vegetales, frutas, legumbres (lentejas, arvejas secas, porotos, garbanzos, etc.), cereales integrales y pseudocereales (arroz, avena, mijo, quinoa, etc.), semillas (chía, lino, sésamo, amapola, etc.), frutos secos (nueces, almendras y maní)”. Carolina Luraghi, licenciada en Nutrición (MP 5867).



¿Qué significa una alimentación basada en plantas? ¿Qué beneficios tiene?

“La alimentación basada en plantas no define lo que excluye, sino lo que incluye. Que, a fin de cuentas, es para definir si un patrón alimentario puede contribuir a nuestra salud. Las personas que siguen estos patrones alimentarios muestran tener menor riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles, las principales causas de muerte a nivel mundial como las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia senil, disglucemias (prediabetes), Diabetes Mellitus tipo 2, enfermedades renales y ciertos tipos de cáncer”.

“La Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, que reúne a más de 100 mil nutricionistas, menciona que las personas vegetarianas y veganas que basan su alimentación en estos 6 grupos tienen una alimentación saludable, nutricionalmente adecuada y apropiada para todo el ciclo vital, embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, edad adulta e inclusive deportistas. Resalta siempre la importancia de estar acompañado por un profesional de la nutrición para planificar y adecuar los distintos requerimientos individuales”.



¿Qué deberían tener en cuenta quienes inicien una filosofía vegana?

“La Academia de Nutrición y Dietética agrega que las personas veganas necesitan fuentes fiables de vitamina B12, como alimentos enriquecidos y los suplementos. Las personas que llevan una alimentación basada en plantas deben incluir este suplemento indicado por un profesional de la salud especializado”.

“Se motiva a llevar una alimentación basada en plantas integrales. Como les comentaba anteriormente, el veganismo no es una dieta, no nos habla de la calidad de su alimentación. Por lo tanto, una persona vegana puede comer alimentos ultraprocesados como galletitas, gaseosas, frituras, etc. Si bien suelen ser personas más conscientes de su alimentación, es un desafío recurrente en los profesionales de la nutrición, acompañar a las personas vegetarianas y veganas a la incorporación de un patrón basado en plantas integrales. El vegano no es ajeno a los hábitos alimentarios que suele tener la población argentina. Si antes disfrutaba comiendo una hamburguesa, pero dejó de hacerlo por ética, puede que busque algún reemplazo vegetal comercial. Es importante que se entienda como un consumo ocasional, pero que no sea la base de su alimentación”.

“Por otro lado, uno de los errores más frecuentes, es alimentarse solo de guarniciones. Esta práctica puede llevar a deficiencias nutricionales. Por lo tanto, es importante realizar una transición alimentaria, conocer alimentos nuevos, las formas de incluirlos, volver a la cocina y reconectarse con los alimentos. No es lo mismo comer una ensalada solamente de lechuga y tomate que añadirle más especies de vegetales, legumbres, arroz o quinoa, levadura nutricional o germen de trigo y semillas trituradas. La misma idea de menú puede sumarnos pocos o muchos nutrientes de acuerdo con qué alimentos agreguemos”.

“Es importante que las legumbres estén todos los días. Este consejo no solo va para personas que quieren llevar una alimentación basada en plantas. Las legumbres son tesoros de nutrientes. Tienen proteína, hierro, calcio, zinc, fibra”.