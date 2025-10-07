El mundo del té celebra el Festival del medio Otoño o de la Luna en Plottier

Este sábado 11 de octubre se llevará a cabo el Festival del Medio Otoño o de la Luna en Plottier. El evento arranca a las 16, con acreditación es 15 minutos antes, con diferentes actividades junto a la visita especial de dos profesionales del té: la Ceremoniante Elina Butto, de Itacu, Córdoba capital y la especialista en Cultura del Té Carolina Chiu de Tin Tin Tea Word, Buenos Aires.



Este encuentro es abierto al público. Las actividades se realizarán al aire libre (si el clima lo permite), de lo contrario se dispone de un espacio cerrado.

Qué celebramos



Razón del festival, tradición oriental y la leyenda de Chang’e.

• Taller de creación de flores de Osmanthus chinas a cargo de María Graciela Vinassa, de Grace de las Flores, quien nos enseñará a crear flores que luego llevaremos a nuestros hogares.

• GongFu Cha libre con tés a elección (servicio de té al estilo asiático) compartiendo bocados artesanales (traer almohadón para sentarse y ropa cómoda).

• Habrá música, poesía y charlas sobre cultura del té.

Al final de la tarde: ceremonia de té Taiji y Xiang Dao – compartiremos bocados tradicionales mooncakes o pastel de la luna en el Espacio Mixtura (Mosconi 580). Costo por persona: $ 60.000.



El domingo 12 habrá cata de tés desde las 17. Taller y cata estándar de tés Wulong de China y Taiwan a cargo de un equipo de profesionales: Elina Butto, de Itacu, Carolina Chiu, de Tin Tin Tea World y Gladys Tancredi de Kamelya Tea and more.

Análisis sensorial y evaluación organoléptica de varias hebras de té de alta gama bajo el método de norma ISO 3103, producidas en distintas regiones de oriente. Su calidad, sus características: color, tamaño, texturas, tanto en hebra seca como infusionada, virtudes y/o defectos, protocolo de cosecha, aromas y sabores.

También se realizará un análisis y degustación del licor de cada té infusionado. No faltarán los bocados artesanales de Gladys que serán compartidos con té en Kamelya Tea and more (M. Lainez 161 1er piso). Costo por persona: $ 40.000.