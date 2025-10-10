El rincón más dulce de Centenario

Por Juan Pablo Iozzia

Con alma chacarera y espíritu emprendedor, El Rincón del Chocolate se consolidó como uno de los proyectos familiares más emblemáticos de Centenario. Lo que nació como un hobby de jubilación de los padres de Pablo Navas, se transformó en un espacio de producción, innovación y turismo que hoy lleva el nombre de la localidad a toda la región.

Entre bombones, tabletas y sabores que nacen de la tierra valletana, el emprendimiento es testimonio de que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden convertirse en legado.

“Rincón del Chocolate nació del sueño de mis padres, oriundos, al igual que mis abuelos, de la ciudad de Centenario. Un sueño que, aunque postergado durante muchos años, finalmente floreció cuando decidieron jubilarse”, recuerda Pablo.

Hoy, él tomó la posta del negocio con el mismo entusiasmo, decidido a expandirlo y mantenerlo vivo como un proyecto con raíces profundas en la ciudad. El crecimiento del emprendimiento no pasó desapercibido. “En el último año fuimos distinguidos con el Sello de Calidad Turística Argentina, gracias a nuestras visitas guiadas y eventos, convirtiendo nuestras instalaciones en un punto turístico destacado de Centenario. También recibimos con orgullo el Sello de la Gastronomía Neuquina”, cuenta Navas, orgulloso de que cada logro también represente a su comunidad.

Pablo destaca que en los últimos años crearon «lazos con sectores productivos locales que nos proveen materias primas como manzanas, peras, frutillas, nueces, ciruelas y almendras. Así logramos crear sabores únicos, auténticos de la zona, y al mismo tiempo, darle valor al trabajo de nuestros productores regionales«.

Queremos que Rincón del Chocolate sea una parada obligada en Centenario, un lugar donde cada bocado sea un pedacito de felicidad. Pablo Navas

El Rincón del Chocolate no solo crea sabores únicos con insumos locales como nueces, almendras, peras o frutillas, sino que también suma identidad y valor a la ciudad. “Queremos que Rincón del Chocolate sea una parada obligada en Centenario, un lugar donde cada bocado sea un pedacito de felicidad”, dice Pablo. Así, entre tradición y futuro, este emprendimiento familiar sigue endulzando la historia de la ciudad justo en un nuevo aniversario.

