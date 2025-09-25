El secreto para unas galletitas de limón suaves y caseras, sin azúcar ni harinas, listas en pocos minutos
Un snack fácil, nutritivo y delicioso para acompañar el mate o la merienda sin culpas.
Lista de Ingredientes
almendra molida: 200 gr
coco rayado: 2 cucharadas
rayadura de limón: 1
jugo de limón: 1
huevo: 1
miel: 2 cucharadas
polvo de hornear: 1 cucharadita
sal: 1 pizca
Las galletitas de limón son un clásico que nunca pasa de moda. Su aroma cítrico, la textura suave y ese inconfundible sabor casero las convierten en un infaltable de la mesa familiar. Sin embargo, las versiones tradicionales suelen incluir harina refinada y azúcar, dos ingredientes que muchos buscan evitar para cuidar la salud o seguir planes alimenticios bajos en carbohidratos.
Pensando en quienes quieren disfrutar de un dulce más liviano, surge una alternativa saludable: galletitas de limón sin harina ni azúcar, fáciles de preparar, nutritivas y listas en pocos minutos.
Paso a paso: cómo hacer galletitas de limon
- En un bol, mezclar la harina de almendras, el coco rallado, la ralladura de limón, el polvo de hornear y la sal.
- Incorporar el huevo, el jugo de limón y el endulzante elegido. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Formar bolitas pequeñas, colocarlas en una placa con papel manteca y aplastarlas suavemente.
- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
Con esta receta simple y práctica, vas a poder disfrutar de unas galletitas caseras, esponjosas y sin ultraprocesados. Una opción ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor.
Por qué elegir esta receta
- Más nutritivas: al utilizar harina de almendras, aportan proteínas y grasas saludables.
- Aptas para dietas bajas en carbohidratos: no llevan trigo ni azúcar refinada.
- Fáciles y rápidas: se preparan en menos de 20 minutos y se conservan varios días en un frasco hermético.
Además, su frescura cítrica las convierte en la compañía perfecta para el mate, un café o un té de la tarde.
