El secreto para unas galletitas de limón suaves y caseras, sin azúcar ni harinas, listas en pocos minutos

Un snack fácil, nutritivo y delicioso para acompañar el mate o la merienda sin culpas.

Lista de Ingredientes

almendra molida: 200 gr

coco rayado: 2 cucharadas

rayadura de limón: 1

jugo de limón: 1

huevo: 1

miel: 2 cucharadas

polvo de hornear: 1 cucharadita

sal: 1 pizca

Las galletitas de limón son un clásico que nunca pasa de moda. Su aroma cítrico, la textura suave y ese inconfundible sabor casero las convierten en un infaltable de la mesa familiar. Sin embargo, las versiones tradicionales suelen incluir harina refinada y azúcar, dos ingredientes que muchos buscan evitar para cuidar la salud o seguir planes alimenticios bajos en carbohidratos.

Pensando en quienes quieren disfrutar de un dulce más liviano, surge una alternativa saludable: galletitas de limón sin harina ni azúcar, fáciles de preparar, nutritivas y listas en pocos minutos.

Paso a paso: cómo hacer galletitas de limon

  1. En un bol, mezclar la harina de almendras, el coco rallado, la ralladura de limón, el polvo de hornear y la sal.
  2. Incorporar el huevo, el jugo de limón y el endulzante elegido. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  3. Formar bolitas pequeñas, colocarlas en una placa con papel manteca y aplastarlas suavemente.
  4. Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.

Con esta receta simple y práctica, vas a poder disfrutar de unas galletitas caseras, esponjosas y sin ultraprocesados. Una opción ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor.

Por qué elegir esta receta

  • Más nutritivas: al utilizar harina de almendras, aportan proteínas y grasas saludables.
  • Aptas para dietas bajas en carbohidratos: no llevan trigo ni azúcar refinada.
  • Fáciles y rápidas: se preparan en menos de 20 minutos y se conservan varios días en un frasco hermético.

Además, su frescura cítrica las convierte en la compañía perfecta para el mate, un café o un té de la tarde.

Imagen generada con IA.


