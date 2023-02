Esta ensalada con toque asiático te va a encantar

Vamos a necesitar un colchón de berro limpio y deshojado (saqué los troncos duros pero dejé los tallos finos que dan volumen), pepino sin semilla, pero con piel (si consiguen el japonés o “kiuri”, mejor) cortado en medias rodajas de medio cm. Palta Hass: la troceé con una cucharita de té, directo de la cáscara, menta (la rica, que se come, no la barbuda), cilantro y carne en fetas finas, pero no tanto (yo utilicé un trozo de picaña que había asado en horno).

Para el aderezo (hagan la cantidad que quieran, de acuerdo a la cantidad de ensalada, respetando estas proporciones)

– 1 1/2 cda de salsa de pescado

– 1 cda de azúcar rubia

– 2 cdas de jugo de limón sutil, de caipirinha (el verde chiquito)

– 1 chile fresco en rodajas finas, al sesgo (guardé medio para espolvorear)

– 1/2 cdita ralldura de jengibre fresco

– hilo de aceite de oliva, para terminar la ensalada

Un plato delicioso para degustar.

Disponer sobre un plato o fuente amplia el berro, los pepinos, la palta, el cilantro, la menta y las fetas de carne. Rociar con el aderezo y terminar con aceite de oliva y si desean, más chile en rodajas finas, al sesgo.

Tips

* Pueden hacer esta ensalada partiendo de cero sellando la carne en una sartén. Usen cualquier corte tierno (lomo, ojo, bife de chorizo, colita de cuadril).

* Si bien la carne se debe fetear fría, es más rica para comer que esté a temperatura ambiente.