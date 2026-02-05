Este finde, en Las Grutas: las degustaciones de vinos más sorprendentes en festival gastronómico

En el marco del Primer Festival de Punto Río Negro -este 6, 7 y 8 de febrero– en la segunda bajada de Las Grutas, 12 bodegas que protagonizan la Ruta del Vino exhibirán y compartirán sus vinos con todo el público que se participe de esta movida singular en este verano en el principal balneario de la provincia.

En este marco se hará también la primera Degustación Exclusiva de Vinos de las Cavas Submarinas de Río Negro, comentó a “Río Negro” la Directora de Vitivinicultura de Río Negro, Mariana Cerutti. “La mejor gastronomía rionegrina con los mejores vinos serán la clave de este festival”, acota.

¿Qué bodegas van a participar? San Sebastián, Miras, Moschini, Chacras de Fígaro, Tronelli, Dellanzo, Videla Dorna, Antigua Bodega Patagónica, Canale, Aonikenk, Flor del Prado y Agrestis.

“Este sábado a las 19 se realizará la primer Degustación Exclusiva de Vinos de las Cavas Submarinas de Rio Negro, iniciativa que nace con el Progama de Cavas Submarinas puesto en marcha el 1 de julio 2025. El encuentro será en el parador Séptima Baja. Se degustarán vinos añejados en las cavas submarinas de 20 bodegas, acompañado por alta gastronomía a cargo de Leonardo Perazolli, Martín Baquero y Maria José Marini, tres chef referentes de la zona atlántica de Rio Negro”, agrega Cerutti.

Mariana Cerutti,

¿Cuál es el cronograma de la presencia de las bodegas en este festival?

Viernes 6, a las 19, apertura de la feria donde participan las bodegas socias de la Ruta del Vino con venta de vinos por copa y botella.

Antes, a las 14, desde la Tercera Bajada se propondrá un paseo en embarcación, navegación hasta las coordenadas donde se encuentran las cavas con extracción (simbólica) de algunas botellas.

El sábado 7, degustación exclusiva de los vinos de la Cava Submarina de las Grutas en el parador de la Séptima bajada. Cantidad de personas con ticket , 80. Habrá también un menú realizado por los chefs locales Leonardo Perazzoli, Martín Baquero y María José Marini.

Leonardo Perazzoli, parte de la movida del Primer Festival de Punto Río Negro.

¿Qué van a cocinar?

RECEPCIÓN:

Boquerones de pejerrey y pan con tomate

Empanadas de mar

Profiteroles de langostino

Ceviche mixto

Gravlax de trucha + Focaccia

Pulpitos escabechados

PRINCIPAL:

Cremoso de arroz y mariscos, perfume de limón y jengibre

POSTRES:

Milhojas de manzana con toffe de caramelo

Tartellette de limón y albahaca

Pastel húmedo de chocolate y licor de montaña.

Marcelo Miras, enólogo, destacado por Tim Atkin como Leyenda de la Enología.

Cómo se sacan las entradas

En la previa a este festival, Cerutti pone en valor: “un nuevo avance para la vitivinicultura rionegrina se concretó con la primera extracción de vinos de su cava submarina, tras varios meses bajo el mar, en una experiencia orientada a analizar cómo estas condiciones influyen en las características del vino”.



La propuesta se desarrolla en el Golfo San Matías, en el marco del Programa de Cavas Submarinas, y cuenta con la participación de 20 bodegas de la provincia. Luego de la extracción, se realizó una cata a ciegas con profesionales y bodegueros rionegrinos, en la que se compararon vinos del mismo lote, uno conservado en bodega y otro bajo el mar, para identificar diferencias y abrir nuevas posibilidades productivas.

Cava submarina en Las Grutas.





“Los resultados son muy positivos y nos motivan a seguir profundizando esta técnica innovadora. Río Negro cuenta con la única cava submarina del país y de Latinoamérica, con vinos de calidad y un territorio diverso que permite diferenciarnos y proyectar nuevas oportunidades para la vitivinicultura”, expresó la directora de Vitivinicultura.







El trabajo comenzó el 1 de julio de 2025 con la primera inmersión de botellas y forma parte de una estrategia orientada a agregar valor a la producción vitivinícola, aprovechando las condiciones naturales del territorio y promoviendo la innovación.



Como parte de la propuesta es que se realiza una degustación este fin de semana en Las Grutas, en el marco del Festival Punto Río Negro. Los lugares son limitados y los tickets para el ingreso se adquieren a través de la cuenta de Instagram @rutadelvinorionegro, lo que permitirá disfrutar de los vinos de la cava submarina junto con una experiencia gastronómica diseñada especialmente para la ocasión.



“Es una oportunidad para disfrutar de vinos rionegrinos únicos, conocer más sobre esta propuesta innovadora y acompañarlos con una experiencia gastronómica local pensada para realzar cada vino”, concluyó Cerutti.