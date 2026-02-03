Las Grutas recibe el Festival Punto Río Negro con sabores, producción local y experiencias culturales

A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una agenda continua de actividades.-

Organizado por el Gobierno Provincial, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, el festival reúne a más de 20 productores y emprendedores locales, que forman parte de la Feria Punto Río Negro, ofreciendo productos del mar, aceite de oliva, alimentos rionegrinos y producciones con valor agregado que reflejan el trabajo y la diversidad del territorio.

A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una agenda continua de actividades, que incluye cocina y coctelería en vivo, degustaciones, vinos rionegrinos, DJ en vivo y el espacio Infancias Punto Río Negro, con propuestas lúdicas y educativas vinculadas al mar y al ambiente.

Como parte de la propuesta, el Festival contará con una carta especial de coctelería y un menú gastronómico diseñados exclusivamente para el evento, cuyos nombres y preparaciones dialogan con la producción rionegrina, el territorio y sus paisajes, desde el mar hasta los valles y la cordillera.

Los cócteles y platos fueron pensados a partir de ingredientes locales y regionales, recuperando sabores, técnicas y referencias identitarias que permiten contar historias del trabajo productivo y del valor agregado que se genera en la provincia, transformando la gastronomía en una experiencia cultural.

Al respecto, la Subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, Bettiana Gabilondo, señaló que: “La carta de cócteles y el menú del Festival Punto Río Negro no están pensados solo para degustar, sino para contar quiénes somos y qué producimos. Cada nombre remite al territorio, a los paisajes y a las cadenas productivas de la provincia, poniendo en valor el trabajo de nuestros productores y productoras. La gastronomía y la coctelería se convierten así en una forma de comunicar identidad y de acercar al público a la producción rionegrina desde una experiencia concreta”.

Como parte de las acciones de promoción territorial y articulación con el sector gastronómico local, alrededor de 10 restaurantes de Las Grutas ya confirmaron su participación en la propuesta, sumándose a la difusión del Festival Punto Río Negro. Durante el fin de semana, estos establecimientos ofrecerán a sus clientes degustaciones especiales de pescados y mariscos, elaboradas con productos del Golfo San Matías, como gesto de bienvenida e invitación a vivir la experiencia completa del festival.

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la producción local, la gastronomía y el turismo, poniendo en valor los productos del mar y ampliando el alcance del Festival más allá del predio, integrando a la comunidad gastronómica de la localidad.

De esta manera, el Festival Punto Río Negro propone una experiencia integral donde la producción se transforma en sabor, los nombres construyen relato y la identidad se vive a través de los sentidos.

El cronograma de actividades del evento

Viernes 6 de febrero

Desde las 20.00 hs, la Cocina Punto Río Negro abre la agenda con la participación del cocinero Germán Namor, acompañado por una presentación dedicada a los vinos de Río Negro.

A las 22.00 hs, la cocinera María José Marini, de La Celestina del Mar (Las Grutas) y La Celestina (Viedma), presenta su propuesta dulce: Cheesecake de daiquiri con compota de duraznos de Río Negro, aceite de oliva y tomillo.

La jornada cierra a las 22.30 hs con la Coctelería de Río Negro, a cargo de la bartender Maru Ávila, de San Carlos de Bariloche.

Sábado 7 de febrero

A las 20.00 hs, se presenta el plato ganador del Seminario Punto Río Negro, “Alma Atlántica”, elaborado por Roque Robles y Milena Paz Pil, estudiantes del Instituto de Formación Continua de San Antonio Oeste.

Desde las 21.00 hs, continúa la propuesta de vinos de Río Negro.

A las 22.00 hs, el Chef Ejecutivo del Sheraton Bariloche, Aníbal Ramírez, presenta el Plato de Oro Bariloche a la Carta 2025 y el postre ganador de la edición 2024.

El cierre, a las 22.30 hs, está a cargo de la bartender Anaclara Barbosa, de San Carlos de Bariloche, con una nueva propuesta de Coctelería de Río Negro.

Domingo 8 de febrero

A las 21.00 hs, la Cocina Punto Río Negro continúa con la presentación del Menú de Río Negro, a cargo de la cocinera Lili Molinas, con una propuesta que pone en valor ingredientes y preparaciones representativas de la producción provincial.

A las 21.30 hs, se desarrolla una nueva presentación dedicada a los vinos de Río Negro, con la participación de Katherina Iogna, profundizando en las características, variedades y territorios vitivinícolas de la provincia.

El cierre de la jornada, a las 22.30 hs, está a cargo de la Coctelería de Río Negro, con la bartender Maru Ávila, quien presenta una propuesta especialmente diseñada para el Festival Punto Río Negro, basada en insumos locales y referencias identitarias del territorio.