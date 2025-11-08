Festival de la Sidra 2025: Conocé los distintos sabores que podrás disfrutar

La edición 2025 del Festival de la Sidra es una oportunidad para que la comunidad conozca a las distintas sidreras regionales y nacionales, tanto de larga trayectoria como pequeñas productoras. Este año las productoras quieren demostrar la gran variedad de texturas y sabores que puede ofrecer una industria que está en crecimiento y en constante búsqueda de innovar.

Desde el Diario Río Negro dialogamos con las distintas sidreras que participan en el festival para que nos cuenten acerca de quienes son, que productos que van a ofrecer y las expectativas con las que encaran esta nueva edición.

Galas



Proveniente de Plottier, elabora sidras en lata y espumantes elaborados con el método champenoise con sabores de pera y de manzana. Estuvieron presentes en todas las ediciones del festival, lo que les significó una oportunidad para crecer. «No es solo un espacio de venta para nosotros, es un espacio para compartir también experiencias», dijo Angela Vives, dueña de Galas.

Reggia



Desde Jugos S. A. de Villa Regina surge la marca Reggia, que ostenta ser la única sidra del país envasada en origen. Será su segunda vez en el evento, y quieren aprovecharlo para llegar otra vez a la comunidad. «Nuestra idea es que la gente la conozca, porque nos hemos dado cuenta en este trayecto que no todo el mundo conoce el sabor de la sidra. Entonces nuestra idea es hacerla conocer, que la prueben y que vean que su calidad es premium», aseguraron.

Uelauken



Elabora sus sidras con productos de origen con sabor de manzana (dulce y semiseca) y pera. Además de estas variedades, en el festival llevará diversos tragos en una coctelería a base de sidra. En esta ocasión afirmaron que buscarán fomentar su presencia en la región valletana: «Sabemos que estas fiestas son masivas y no solo va gente de Roca, sino también de algunos pueblos aledaños. Si el tiempo acompaña, seguro habrá mucha concurrencia».

Griffin



Produce caldos, que son la materia prima de para elaborar la sidra, y los elabora principalmente desde la cooperativa La Delicia de Cipolletti. Realiza sidras en tres variantes y sabores: manzana (seca), pera (dulce) y frutos rojos (semidulce). En el festival también realizarán cocteles y traerán productos derivados. Tendrán dos canillas: una con sidra y otra con tinto de verano. «Los productores más chicos generalmente tenemos las mismas inquietudes y nos ayuda mucho ir, porque no tenemos el presupuesto que tienen las empresas grandes industriales de sidra y este tipo de festivales nos ayuda a que el público pueda tocar el producto, mirarlo, interactuar con nosotros directamente», explicaron.

Txapela y Julia & Echarren Chacras



Desde la Colonia Julia y Echarren (Río Colorado) nacen las sidras Julia & Echarren Chacras y Txapela, ambas elaboradas en la Cooperativa de Transformación y Comercialización de Colonia Juliá y Echarren Ltda. (CRC). Txapela es una sidra natural sin agregado de gas, orientada a los lazos con el País Vasco. Julia & Echarren Chacra sí tiene agregado de gas, «más similar a la que estamos acostumbrados tomar en Argentina» según explicaron desde la cooperativa, con la diferencia de que se endulza con jugo natural de manzana en lugar de azúcar. En esta ocasión llevarán sidra tirada para probar en el mismo lugar y su meta es convencer de que la sidra en una práctica común que no solo debe asociarse a festividades u ocasiones especiales.

Huella Austral



Realiza espumantes de manzana desde la localidad de Sarmiento, en Chubut. Ofrece dos variedades: espumante seco y dulce. Según indica su representante y embajadora Siria Polenta, las burbujas de la marca son delicadas y finas gracias al método champenoise, por lo que no se le añade gas al producto, si no que pasa a través de un proceso de doble fermentación. Es su primer año en el festival, el cual esperan con ansías: “es el evento de las sidras a nivel regional, entonces queríamos estar presentes y poder presentar nuestro producto, y un poco nutrirnos de quienes tienen la experiencia en el rubro”, manifestó Siria.

Foto: gentileza Huella Austral.



Jaque a la Reina



Elabora sidra artesanal desde Lago Puelo en tres formas distintas, con diversos sabores: en botella, lata y tirada. La sidra tirada va a tener como novedad el sabor manzana con membrillo, además de las variantes de solo manzana, pera y saúco. Las sidras en botella son elaboradas con el método champenoise, con sabores de manzana tradicional y con membrillo. Por último, la sidra en lata se podrá elegir entre los sabores de manzana y pera. Las frutas de su producción son recolectadas de forma silvestre.

Savia Bruta

Es un emprendimiento familiar de Cinco Saltos que elabora sus productos en Cipolletti. Lo que la diferencia de otras sidreras es que solo utilizan manzanas verdes (Granny Smith) en un proceso totalmente artesanal, explican Agustina y Mauro, dueños de Savia Bruta. Tienen distintos tipos de sidra según su producción. Las sidras gasificadas se dividen en dos variedades: demi sec y dulce. La sidra espumante, fabricada con el metodo champenoise viene en dos estilos: brut (seco) y dulce. “No le añadimos mucho azúcar porque buscamos que se sienta el sabor, la acidez y la frescura que tiene la manzana verde” añadieron.

Krusha



Proviene de General Roca, y se distingue por su sidra tirada sin alcohol de pera y manzana, además de sus tradicionales espumantes de pera, realizados con el método champenoise. “Las expectativas son las mejores, y va a ser un festival distinto porque ya tomó un sentido provincial. Estamos muy felices de poder estar y darle importancia a este producto tan noble que es la manzana y que por muchos años llevó adelante al valle”, señalaron.

Joker



Es una productora del Alto Valle que realiza sidra tirada apuntada para bares, hoteles y restaurantes. Para el festival ofrecerán sidra clásica embarrilada, fabricada con un proceso artesanal. Acuden al festival desde su primera edición, y esperan poder exponer sus productos con otras sidreras, así como volver a reencontrarse con la comunidad: «todos los años nos va nos va muy bien, siempre superamos las expectativas, así que espero que este año sea igual», afirmaron.

Sidra del Valle y Pyrus



Bodegas Cuvillier traerá a este evento su línea artesanal de sidras que es el Cider Truck de Pyrus Patagónica, además de la marca Sidra Del Valle, que en este caso llevará bebidas enlatadas. Se muestran emocionados por participar otra vez en la región a la que, por sus frutas que son la materia prima de sus productos denominan «la cuna de la sidra». «Nos gusta compartir con la gente, que siempre es tan amorosa y recibe tan bien a cada uno de nuestros productos», explicó Melina, de Bodegas Cuvillier.