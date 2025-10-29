Se acerca el Festival de la Sidra 2025 en Roca: charlas, sabores únicos y ronda de negocios, todo lo que no te podés perder

Empezaron los preparativos para la edición 2025 del Festival de la Sidra en Roca. Luego de la confirmación oficial de Turf y La Delio Valdez como invitados especiales del evento, desde el municipio lanzaron brindaron más información de las actividades que se están organizando y que no te podés perder.

Desde la organización del Festival de la Sidra 2025 confirmaron que en esta nueva edición habrá increíbles actividades como espectáculos musicales, danza, gastronomía, artesanos, productores locales y «las mejores sidras».

En el predio ferial municipal se armará un Patio Sidrero especial donde los visitantes podrán «degustar distintas variedades de sidra de los mejores productores regionales y de otras zonas del país». Además montarán un Paseo Gastronómico con menú preparados por espacios gourmet para la ocasión.

Sin embargo desde el municipio destacaron que como novedad, este año se brindarán charlas informativas vinculadas a la producción durante los dos días del Festival de la Sidra y se realizará una ronda de negocios. La última actividad se organizó especialmente para generar vínculos comerciales y estratégicos entre «las sidreras y potenciales clientes del Alto Valle, convocando a gastronómicos, hoteleros, vinotecas, cervecerías, supermercados, entre otros».

Festival de la Sidra 2025 en Roca: cuándo estarán Turf y La Delio Valdez

El Festival de la Sidra 2025 se realizará el fin de semana del 8 al 9 de noviembre en el Predio Ferial Municipal que se ubica sobre la calle Tronador.

Si bien se espera la participación de artistas locales y regionales, desde la organización informaron que como la vez pasada se recibió a Valentino Merlo, en esta ocasión los invitados son el reconocido grupo de cumbia, La Delio Valdez, y la banda de rock argentino, Turf.

El primer grupo se presentará en el escenario del predio municipal el sábado 8 de noviembre, en tanto la banda liderada por el cantante Joaquín Levinton se presentará el domingo 9 de noviembre.