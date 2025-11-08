Festival de la Sidra: Dos días para disfrutar la mejor producción en Roca

El Festival de la Sidra llegó para quedarse. Será dos días para conocer, degustar y disfrutar de las bondades que la materia prima por excelente, la manzana, tiene para ofrecer en todos sus aspectos. El municipio de Roca se ocupó y puso a punto el predio para que las familias disfruten de las mejores sidras, gastronomía, música, espectáculos, exposiciones y entretenimientos en el predio ferial de calle Cerro Tronador 260.

La apertura de cada jornada será a las 18 y los espectáculos comenzarán cada día a las 19. El escenario de la Sidra 2025 contará con una variada propuesta artística que incluye danza y música, pasando por distintos géneros como rock, cumbia, folclore, percusión, urbano, latino y blues con destacados artistas locales y nacionales.

Un paseo lleno de sabores

Este año, al igual que los anteriores, el predio del festival ofrecerá diversos espacios en los que se podrán encontrar al menos 13 productores de sidra – locales y provenientes de distintos puntos del país – acompañados de propuestas gastronómicas que incluyen en sus preparaciones a la sidra, además de opciones sin TACC.



Además, habrá un Paseo de Productores con variedades de dulces, conservas, jugos, alfajores artesanales, etc., acompañados por las elaboraciones de las cocinas comunitarias municipales. El circuito tendrá también stands de artesanos que ofrecerán sus productos a quienes quieran llevarse un recuerdo del Festival; mientras que los más chicos podrán encontrar su lugar de diversión dentro del predio con distintos juegos infantiles.

Info sobre servicios



Para una mejor organización del público,desde el municipio se informó la disposición del estacionamiento vehicular y de las paradas de transporte público que funcionarán durante los días del evento de manera gratuita.

Estacionamiento autos y motos:

Quienes concurran en auto o moto contará con un estacionamiento organizado por el municipio, gratuito. El ingreso es por Primeros Pobladores a 150 metros de calle Tronador, habrá cartelería indicativa para poder acceder al Festival por calle Primeros Pobladores.

Contará con espacio reservado (con cupos limitados) para personas con movilidad reducida.

Se recuerda que el ingreso vehicular por Tronador desde Primeros Pobladores hasta el ingreso al Casino estará restringido.

Parada de colectivos:

Con servicio gratuito desde y hacia los barrios. La parada de transporte público estará ubicada sobre calle Viterbori en sentido Sur-Norte, margen Este.

Plataforma de taxi:

Se destinarán dos espacios exclusivos. Las mismas estarán ubicadas sobre calle Bolivia y Mendoza, y Bolivia y Belgrano.

Estacionamiento para expositores y feriantes:

Se dispondrá de un espacio exclusivo para expositores y feriantes, con ingreso por calle Viterbori y Cerro Mercenario. Asimismo, artesanos tendrán ingreso por Primeros Pobladores con un sector delimitado a tal fin.

Conductor designado

Para seguridad de todos, se solicita a quienes desean asistir al Festival en vehículos particulares, contar con un “conductor designado” que sea quien, al no beber alcohol, pueda manejar responsablemente.

La Dirección de Tránsito del municipio recuerda que está vigente la Ordenanza 5020/23 mediante la cual se prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

El consumo de alcohol, incluso en cantidades pequeñas, aumenta el riesgo de verse involucrado en siniestros viales. Conducir bajo el efecto de intoxicación alcohólica, puede tener consecuencias negativas para todos los usuarios de la vía pública y no solo para el conductor de un vehículo.

Por ello, los/as conductores/as de vehículos deben evitar la ingesta de alcohol o designar un/a conductor/a responsable a fin de garantizar la seguridad de todos.





Producción y participación local



Desde el comienzo del Festival se espera, cada año, la participación de productores sidreros y quienes acompañan el evento. Este año los destacados son Urban Cakes (alfajores artesanales), Queso Pascolo (quesos con finas hierbas, ají, picantes, pimienta), Solar de los Valles (producción de miel),

Aconquija Natural (aceite de nuez), Bajo Humo (conserva ahumadas de vegetales) Pura Fruta (jugos naturales a base de manzana esencialmente, con agregados de jengibre y apio, tipo detox, también de pera), Gema del Valle (fábrica de alfajores), Chavela Helados (productores reginenses, helados con fruta de la región y que destaca el sabor de la sidra).



También tendrán participación productores del Centro Productivo local con hongos y manzanas deshidratadas, y panificados varios elaborados en las cocinas comunitarias. El Festival de la Sidra este año fue declarado Fiesta Provincial por la Legislatura de la provincia de Río Negro, reivindicando así el trabajo los productores frutícolas del Alto Valle quienes dan impulso a la economía regional y buscan la puesta en valor de la identidad rionegrina.