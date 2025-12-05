Festival Yo Como 2025: cómo llegar al predio de la Bodega Humberto Canale en Roca y dónde comprar las entradas

La cuenta regresiva está en marcha para vivir una nueva edición del Festival Yo Como 2025, el encuentro gastronómico más esperado del Alto Valle. Este fin de semana, la Bodega Humberto Canale, ubicada en la Chacra 186 de General Roca, será el escenario del evento que combina cocina, vino, productores regionales, música y experiencias al aire libre.

El predio abrirá sus puertas el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 12 a 00, con una programación que incluirá clases magistrales de cocina, shows musicales, patio gastronómico, mercado de emprendedores y visitas guiadas por la histórica bodega.

La ubicación exacta del predio y los accesos se muestran acá con todas las referencias necesarias para llegar en vehículo particular o mediante el servicio gratuito de minibuses que saldrán desde Neuquén, Cipolletti y Roca.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas están disponibles a través de miticket.rionegro.com.ar y también podrán adquirirse directamente en la puerta del festival durante los dos días del evento.

Entrada general por día: $15.000

$15.000 Full pass (sábado y domingo): $20.000

$20.000 Menores de 8 años: ingreso libre y gratuito

ingreso libre y gratuito Socios de Club Río Negro: 2×1 en la compra online, con descuento aplicado al momento del pago

Los ingresos estarán habilitados desde el mediodía.

Estacionamiento y ordenamiento del tránsito

El estacionamiento estará ubicado en las afueras de la Bodega Humberto Canale, con espacios delimitados y voluntarios del Roca Rugby Club a cargo del orden y la circulación vehicular para garantizar un acceso seguro y ágil. Tendrán a disposición un bono contribución a beneficio de la entidad social por $3.000.

Se solicita a los asistentes respetar las indicaciones de la organización y los carteles de señalización al llegar al predio.