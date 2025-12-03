Festival Yo Como: suscribite a Club Río Negro, disfrutalo a solo $5.000 por día y participá de sorteos exclusivos 

Con Club RÍO NEGRO podés disfrutar del festival Yo Como a sólo $5.000 por día. (Foto: archivo)

El Festival Yo Como 2025 ya tiene todo listo para recibir a miles de visitantes este sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la histórica Bodega Humberto Canale, en General Roca. Este año, el evento no solo promete una experiencia gourmet de primer nivel, sino que también habrá sorteos exclusivos y contará con transporte gratis desde Neuquén, Cipolletti y General Roca.

Para esta edición, se activó un beneficio exclusivo que permite acceder a las entradas por solo $5.000 por persona por día, a través del descuento de Club Río Negro, además de un sistema de transporte gratuito desde las principales ciudades del Alto Valle.

A continuación, la guía definitiva de servicios para organizar tu fin de semana: precios, horarios de colectivos y cómo sacar los tickets.

Festival Yo Como 2025: entradas a $5.000, cómo aprovechar el beneficio

El valor de las entradas es una gran oportunidad gracias al 2×1 exclusivo para socios de Club Río Negro. Al aplicar este descuento al momento de la compra, el costo final por persona se reduce significativamente, y queda en $5.000 por día.

¿Todavía no sos socio? Es el momento ideal para suscribirte. No solo accedés a este precio promocional para el festival, sino que pasás a formar parte de una comunidad con descuentos en más de 500 comercios. [Hacé clic acá para suscribirte al Club y obtener tu descuento].

Participá de sorteos exclusivos: estadías, una bici y muchas sorpresas más

Ser socio de Club Río Negro no solo te garantiza el descuento en la entrada, también te da la chance de ganar premios increíbles durante el festival. Habrá sorteos todos los días exclusivos para los suscriptores.

¿Cómo participar? Es muy fácil: acercate al stand del Club dentro del predio, completá tu cupón y ya estás participando de estos premios:

Villanova: Una bicicleta.

Una bicicleta. Hotel Bahía Manzano (Villa La Angostura): 2 estadías para 2 personas por 3 noches.

2 estadías para 2 personas por 3 noches. Hotel Amarras (Villa Pehuenia): Dos noches en habitación Classic Doble.

Dos noches en habitación Classic Doble. Lodge de montaña Paihuen: Una estadía de dos días para dos personas.

Una estadía de dos días para dos personas. Hotel Alto Traful: 2 noches de alojamiento para 2 personas con desayuno.

2 noches de alojamiento para 2 personas con desayuno. Medanos Patagonia (Las Grutas): Una estadía para 2 personas con desayuno por 2 noches.

Transporte gratis: horarios y paradas

Una de las grandes novedades de este año es el servicio de traslados gratuitos (ida y vuelta) prestado por la empresa Dos Campanas.

Dato clave: No hace falta inscripción previa. El servicio es por orden de llegada hasta cubrir la disponibilidad de los minibuses.



No hace falta inscripción previa. El servicio es por orden de llegada hasta cubrir la disponibilidad de los minibuses. Destino: Bodega Humberto Canale (Chacra 186, General Roca).

Aquí el detalle de los puntos de encuentro y el cronograma de salidas

Traslado desde Neuquén hasta el Festival Yo Como

Punto de salida : Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba).

: Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba). Tiempo de viaje : Más de 1 hora.

: Más de 1 hora. Horarios de IDA : 11:00, 12:15, 14:00, 15:15, 18:30, 19:45, 21:30 y 22:45.

: 11:00, 12:15, 14:00, 15:15, 18:30, 19:45, 21:30 y 22:45. Horarios de VUELTA: 13:45, 15:30, 16:45, 17:00, 18:15, 20:00, 21:15, 23:00 y 00:15.

Traslado desde Cipolletti hasta el Festival Yo Como

Punto de salida : Tres Arroyos 365.

: Tres Arroyos 365. Tolerancia : 10 minutos de espera.

: 10 minutos de espera. Horarios de IDA : 11:25, 12:40, 14:25, 15:40, 18:55, 20:10, 21:55 y 23:10.

: 11:25, 12:40, 14:25, 15:40, 18:55, 20:10, 21:55 y 23:10. Horarios de VUELTA: Mismos horarios que el regreso a Neuquén (ver arriba).

Traslado desde General Roca hasta el Festival Yo Como

Punto de salida : Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733).

: Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733). Tiempo de viaje : 30 minutos.

: 30 minutos. Horarios de IDA : Salidas cada 30 minutos o 1 hora desde las 11:30 hasta las 22:00.

: Salidas cada 30 minutos o 1 hora desde las 11:30 hasta las 22:00. Horarios de VUELTA: Frecuencia constante desde las 14:30 hasta las 00:30 (cierre).

Paso a paso: cómo comprar las entradas online

Adquirir los tickets es un proceso rápido y 100% digital. Seguí estas instrucciones para asegurar tu lugar:

Ingresá al sitio oficial miticket.rionegro.com.ar

Buscá el evento “ Festival Yo Como 2025 ”

” Seleccioná tu tipo de entrada (pase por día o abono para ambas jornadas).

Importante : Si sos socio, aplicá el descuento Club Río Negro en este paso para obtener el 2×1.

: Si sos socio, aplicá el descuento en este paso para obtener el 2×1. Completá el pago con tu medio preferido.

Recibirás los tickets digitales en tu correo electrónico (revisá la bandeja de spam por las dudas).

Qué vas a encontrar en el Festival Yo Como 2025

El entorno de la bodega, fundada en 1909, ofrece el escenario perfecto para combinar historia, vino y naturaleza. Este el 6 y 7 de diciembre el predio contará con: